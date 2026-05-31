Los colombianos volverán a las urnas para definir quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años.

Tras los resultados de las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aseguraron su paso a la segunda vuelta, al convertirse en los dos candidatos con mayor votación en la jornada.

🔴 Resultados elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Abelardo de la Espriella es el ganador de la primera vuelta presidencial

De acuerdo con el calendario electoral, la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio de 2026. Ese día, los colombianos votarán en las urnas para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una jornada definitiva que determinará quién asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030.

Para los ciudadanos que están por fuera del país se habilitará desde el 15 de junio al 20 del mismo mes. Un dato clave es que en esa jornada especial se queda en la Casa de Nariño el candidato que tenga la mayor cantidad de votación, sin importar el porcentaje, que sí se mide en primera vuelta.

¿Cuándo se posesiona el próximo presidente de Colombia en 2026?

Por otro lado, la Registraduría reveló la cifra oficial de colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto.

Para las elecciones a la Presidencia y la Vicepresidencia están habilitados 41.421.973 colombianos en total, de acuerdo con la información de la Registraduría.

El organismo electoral señaló que de esta cifras 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 120.527 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.

¿Los votos de Paloma Valencia terminarán con Abelardo de la Espriella? Las cuentas para derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta

Serán en total 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) los que podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos en Colombia, concluyó la Registraduría.