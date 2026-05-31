Senador estadounidense Bernie Moreno reaccionó a victoria de Abelardo de la Espriella y dejó claro su papel para segunda vuelta

El senador norteamericano y miembro del Partido Republicano Bernie Moreno reaccionó a los resultados electorales de la primera vuelta presidencial en Colombia, en la que Abelardo de la Espriella picó en punta y relegó al segundo lugar al candidato Iván Cepeda, ficha del presidente Gustavo Petro.

🔴 Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ganan en primera vuelta. EN VIVO: reacciones y últimas noticias

Bernie Moreno, senador de los Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Moreno, abiertamente opositor del mandatario colombiano, celebró el triunfo de De la Espriella y le dedicó un mensaje en su perfil de X.

Lo primero que hizo fue felicitar al ganador y luego indicó que su función como observador del proceso electoral le permitió ver cómo el ejercicio democrático en Colombia funcionó y le permitió a la ciudadanía decidir sobre su futuro.

“Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por recibir la mayor cantidad de votos. La belleza de la democracia se mostró plenamente, mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro, en sus propias manos, con sus propias voces”, indicó Moreno.

También manifestó que se sintió orgulloso de haber sido invitado a ser uno de los Veedores del proceso electoral y aseguró que estará, nuevamene, para la segunda vuelta presidencial.

“La democracia ganó hoy, pero el trabajo no está terminado aún. Hay una segunda vuelta en tres semanas y, a pedido del CNE, regresaré para observar la ronda final”, agregó.

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Bernie Moreno y Abelardo de la Espriella. Foto: Tomadas de la cuenta de X de Abelardo de a Espriella.

Moreno señaló que para Estados Unidos es clave seguir cooperando con Colombia para sacar adelante los temas de seguridad que tanto preocupan a las dos naciones.

“La sólida asociación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo vital, especialmente con la necesidad continua de una cooperación robusta en materia de seguridad ante los desafíos compartidos”, fueron las palabras del senador estadounidense en su perfil en X.

Otros políticos norteamericanos que reaccionaron

El congresista por el estado de Florida, en Estados Unidos, Carlos Gimenez, fue uno de los primeros en reaccionar y señaló que es necesario que la oposición en Colombia se una para derrotar al petrismo.

“¡Como representante del distrito con la mayor población colomboamericana, confío que Abelardo de la Esprieilla unirá a todos para derrotar al petrismo", escribió en sus redes sociales.

Así mismo, la congresista María Elvira Salazar, también reacciono en X, y destacó el triunfo de De la Espriella y cómo, según ella, los Colombianos quieren que el país de un giro y no continúe bajo el mando de la izquierda.

“La segunda vuelta será una elección entre más petrismo o un nuevo comienzo para Colombia. Orgullosamente apoyé a Abelardo en la primera vuelta y estoy convencida de que sabrá unir al país, ejercer la autoridad que Colombia necesita y derrotar a la izquierda radical”, escribió en su perfil en X.