¿Qué pasará con el precio del dólar en Colombia tras los resultados de la primera vuelta presidencial? Aún persiste la incertidumbre

Los mercados financieros colombianos podrían reaccionar favorablemente tras los resultados de la primera vuelta presidencial, aunque los analistas advierten que la incertidumbre no desaparecerá por completo mientras el país se encamina hacia una segunda vuelta electoral.

El portal Bloomberg realizó un análisis en el cual se marcan los impactos de las elecciones en las votaciones desarrolladas.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores, considera que el resultado sería bien recibido por los inversionistas porque aumentaría la percepción de certidumbre frente a un eventual giro pro mercado en la política económica del país.

Los expertos analizan qué pasará con el dólar en Colombia. Foto: Adobe Stock

La primera reacción podría verse en el mercado cambiario. Según el estratega, el peso colombiano tendría espacio para fortalecerse entre $80 y $100 pesos por dólar durante las primeras operaciones posteriores a la votación.

De materializarse este escenario, la tasa de cambio podría regresar a niveles cercanos a $3.600 pesos, un umbral que ha servido como referencia de piso durante las últimas semanas.

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Sin embargo, Campos enfatiza que este movimiento respondería principalmente a una reacción inicial de los mercados y no necesariamente a una tendencia permanente. La razón es que el proceso electoral aún no concluye y la definición presidencial se trasladará a una segunda vuelta, un factor que mantiene abiertas varias interrogantes sobre el rumbo económico del país.

Además del mercado cambiario, la renta variable colombiana también podría verse favorecida. Campos estima que las acciones de Ecopetrol podrían avanzar entre 4% y 5% frente a sus niveles recientes, mientras que Bancolombia, considerada la principal referencia del mercado accionario local, tendría un potencial de valorización similar, impulsado por un sentimiento de alivio entre los inversionistas.

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En el mercado de deuda pública, el experto prevé una compresión de entre 30 y 40 puntos básicos en los rendimientos de los TES colombianos, reflejando una mejora temporal en la percepción de riesgo.

Dólar vs. Pesos Colombianos Foto: Adobe Stock

“Sin que esos movimientos tengan que ser permanentes. Es como una primera reacción sabiendo que de todas formas hay una segunda vuelta”, explica Campos al medio citado.

De esta manera, aunque el resultado de la primera vuelta podría impulsar una apreciación del peso colombiano y mejorar el desempeño de los activos locales en el corto plazo, los mercados seguirán atentos a la evolución de la campaña y a las señales que entreguen los candidatos de cara a la definición presidencial.