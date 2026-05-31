Economía

Gobierno de Ecuador oficializó la eliminación de los aranceles del 100% que había impuesto a los productos colombianos

El pasado viernes 29 de mayo, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, había anunciado la eliminación de la tasa de seguridad.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

31 de mayo de 2026 a las 3:27 p. m.
Ecuador eliminó los aranceles del 100 a los productos colombianos.
Ecuador eliminó los aranceles del 100 a los productos colombianos. Foto: Colprensa

El Gobierno de Ecuador oficializó la eliminación de la tasa arancelaria del 100 % aplicada a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia desde el 1 de junio de 2026, según la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).

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La decisión quedó establecida en la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0051-RE, emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) y firmada por su director general, Sandro Fortunato Castillo Merizalde, el 31 de mayo de 2026 en Guayaquil.

En el documento, la autoridad aduanera dispone la derogatoria de la Resolución Nro. SENAE-SENAE-2026-0031-RE, emitida el 9 de abril de 2026, mediante la cual se había actualizado la denominada “Tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero a las mercancías que ingresen desde Colombia”, llevándola al 100 %.

Con la derogatoria, Ecuador deja sin efecto el último ajuste realizado sobre la tasa aduanera, que había sido objeto de varias modificaciones desde enero de 2026. La resolución recuerda que la medida fue creada inicialmente mediante la Resolución SENAE-SENAE-2026-0006-RE y posteriormente actualizada en febrero y abril de este año.

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Miles de productos se mueven entre la frontera de Ecuador y Colombia. Foto: AP

La eliminación de la tasa abre la puerta a la normalización del comercio bilateral entre Ecuador y Colombia, dos de los principales socios comerciales de la región andina, y representa un paso hacia el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la CAN para restablecer las condiciones de libre comercio entre los países miembros.

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Hay que destacar que el intercambio comercial entre ambos países supera los miles de millones de dólares anuales y abarca sectores estratégicos como alimentos, manufacturas, productos químicos, textiles, materiales de construcción y bienes de consumo.