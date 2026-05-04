Ecuador toma drástica decisión con los aranceles a importaciones colombianas: su nueva tasa

La presidencia de la República de Ecuador confirmó este lunes 4 de mayo una nueva modificación en la medida arancelaria extraordinaria aplicada a las importaciones procedentes de Colombia. Según el comunicado oficial, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha dispuesto “reducir al 75% la denominada tasa de seguridad, ajuste que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2026″.

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El mensaje oficial señala que esta “decisión busca avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una articulación efectiva entre ambas naciones y el desarrollo de la zona fronteriza".

Aunque la reducción se percibe como una señal de distensión en las relaciones comerciales, la medida solo será efectiva en un mes, lo que implica que durante mayo los exportadores colombianos continuarán enfrentando el gravamen más alto registrado hasta la fecha.

Evolución de los aranceles en 2026

La tasa de seguridad ha experimentado cambios drásticos desde su implementación en febrero de este año. Inicialmente, el gravamen se estableció en un 30% durante ese mes, escalando al 50% en el periodo de marzo y abril. Entre el 1 y el 3 de mayo de 2026, la tarifa alcanzó su punto máximo con un impuesto del 100% sobre el valor en aduana de los productos colombianos.

Comunicado a la ciudadanía📢



Tasa de seguridad a importaciones desde Colombia pasa al 100%.



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El gobierno ecuatoriano ha fundamentado estas acciones en razones de seguridad nacional y en la necesidad de gestionar las tensiones en la cooperación fronteriza.

La estrategia de defensa comercial de Colombia

Ante el incremento de estas cargas impositivas, el gobierno colombiano activó el pasado 25 de abril el Decreto 0524, mediante el cual se establecieron los denominados “Aranceles Inteligentes”. Esta medida de respuesta comercial impuso un gravamen del 75% a una lista seleccionada de 191 productos ecuatorianos.

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El diseño de este mecanismo buscó impactar sectores estratégicos como el pesquero (atún), el agrícola (aceites vegetales y jugos) y el manufacturero (electrodomésticos y madera), sin afectar el abastecimiento interno en Colombia.

El Ministerio de Comercio colombiano argumentó que la tasa impuesta por Ecuador vulneraba los principios de liberación de gravámenes de la Comunidad Andina (CAN). Al no concretarse soluciones en las mesas técnicas diplomáticas, Colombia utilizó esta herramienta para equilibrar la balanza comercial.

El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta proporcional, transitoria y revisable frente a la alteración de las condiciones del comercio bilateral.



La ministra de Comercio,… pic.twitter.com/CA9qgPCrQW — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) January 22, 2026

Sin embargo, la persistencia de este conflicto ha generado consecuencias directas en el empleo y la logística de las poblaciones fronterizas, afectando el flujo de mercancías entre Ipiales y Tulcán.

Con el reciente anuncio de reducción por parte de Ecuador, se espera que las autoridades de ambos países retomen el diálogo para estabilizar el comercio binacional. No obstante, el impacto económico acumulado durante los primeros meses del año mantiene en alerta a los gremios de transporte y carga, quienes esperan una normalización definitiva de las condiciones aduaneras a partir de junio.