La Policía de Sudáfrica trasladó en helicóptero a un cocodrilo de más de cuatro metros de longitud después de abatirlo, con el propósito de averiguar si el reptil estuvo implicado en la desaparición del empresario Gabriel Batista.

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El hombre, de 59 años, había sido arrastrado por las fuertes inundaciones registradas en la provincia de Mpumalanga.

Las imágenes de un helicóptero transportando al enorme animal, mientras un agente permanecía sujeto a una cuerda junto al cocodrilo capturado en un río repleto de estos depredadores, se hicieron virales en todo el mundo.

NEW: Police airlift a crocodile with the body of a 59-year-old businessman inside.



Local police in South Africa say they suspected the crocodile ate the man after observing it from drones. They then shot it and airlifted it off.



When they landed back on the ground, the… pic.twitter.com/12NBTQbmis — Collin Rugg (@CollinRugg) May 4, 2026

Sin embargo, lo que más conmoción generó fue la razón detrás de aquella insólita operación: la búsqueda de un reconocido empresario hotelero que presuntamente habría sido devorado por el reptil.

El estremecedor episodio tuvo lugar en el noreste sudafricano, en las inmediaciones del Parque Nacional Kruger. Allí desapareció el pasado lunes Gabriel Batista, gerente del hotel Border Country Inn, situado en Komatipoort, una localidad cercana a la frontera con Mozambique.

Según las investigaciones, Batista intentó atravesar un puente sobre el río Komati en plena crecida provocada por intensas lluvias que golpearon gravemente la región, ya que pretendía llegar hasta su establecimiento hotelero.

Sin embargo, la fuerza de la corriente terminó arrastrando su camioneta Ford Ranger río abajo. Las autoridades sospechan que el empresario logró salir del vehículo antes de ser atacado por el cocodrilo.

El helicóptero tuvo que rescatar al cocodrilo para saber si había devorado al empresario Foto: X/@CollinRugg

Posteriormente, en el interior del animal se encontraron restos humanos, por lo que los investigadores continúan llevando a cabo análisis y peritajes para determinar si pertenecen al empresario desaparecido.

Las autoridades pasaron días rastreando cocodrilos en la región antes de dar con el sospechoso, dijo el capitán Johan Potgieter.

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“Este ejemplar, de gran tamaño, no se movía bajo el sol y mostraba signos típicos de haber comido recientemente, ya que tenía el estómago enormemente lleno y se mantenía alejado del agua cercana”, dijo, según registró el NY Post.

“No hizo ningún esfuerzo por moverse a pesar del ruido de los drones o de nuestro helicóptero sobrevolando la zona, ni mostró ninguna inclinación a buscar comida, así que estábamos seguros de que se trataba de este cocodrilo”, aseveró Potgieter.

El cocodrilo había sido monitoreado y ubicado con éxito Foto: South African Police Services

“Entonces le hice una señal al helicóptero, y este me llevó directamente hacia arriba, dejando atrás a muchos cocodrilos grandes, y luego volamos a una zona de aterrizaje para abrir la boca del cocodrilo”, añadió.