Cocodrilos están mutando en las cavernas: científicos dicen que podríamos presenciar pronto una nueva especie animal

En el corazón de África central, un grupo de reptiles ha sorprendido a la comunidad científica por su inusual forma de vida. Lejos de los ríos y pantanos donde suelen habitar, estos ejemplares se han instalado en cuevas profundas, viven en total oscuridad y presentan rasgos que no se observan en otras poblaciones.

Los investigadores advierten que su aislamiento podría estar impulsando un proceso evolutivo que con el tiempo daría origen a una nueva especie.

Vida bajo tierra en Gabón

En Gabón, África central, dentro del sistema de cavernas conocido como Cuevas de Abanda, habita una población singular de cocodrilos enanos, pues se trata de ejemplares de Osteolaemus tetraspis, tradicionalmente asociados a ambientes húmedos y boscosos, pero que en este caso han adoptado un estilo de vida completamente subterráneo.

Estos cocodrilos se desplazan por galerías inundadas, donde el agua está mezclada con guano líquido (también conocido como excremento) de murciélago.

Se alimentan principalmente de estas colonias de murciélagos que comparten el espacio cavernoso y pasan prácticamente toda su vida en la penumbra.

El biólogo Matthew Shirley advirtió que, con el tiempo, estos reptiles podrían convertirse en una especie separada. Foto: Olivier Testa / www.abanda-expedition.org

Los científicos aún no han podido determinar cuántos individuos integran esta comunidad ni desde cuándo se refugiaron allí, aunque se cree que podrían llevar miles de años adaptándose a ese entorno extremo.

Una de las características más llamativas es su tonalidad anaranjada, según explicó en su momento el biólogo Matthew Shirley, de la Universidad Internacional de Florida, a National Geographic, la exposición constante a sustancias presentes en el guano —ricas en compuestos químicos como la urea— podría estar alterando progresivamente la pigmentación de su piel.

Comparten las cuevas con colonias de murciélagos, que se han convertido en su principal fuente de alimento. Foto: Olivier Testa / www.abanda-expedition.org

Las investigaciones difundidas por plataformas científicas como ResearchGate y reportadas por medios como Live Science describen a estos reptiles como una población que ha desarrollado comportamientos distintos a los de sus parientes del bosque.

“Comenzaron a mutar en una nueva especie”, señala la investigación publicada en Live Science.

Por ejemplo, se cree que depositan los huevos cerca de la entrada de las cuevas y que al crecer, los jóvenes se internan en la oscuridad para no salir casi nunca más.

Científicos descubren una nueva especie de dinosaurio que podría cambiar la historia de su linaje

Aislamiento y cambios en el ADN

Más allá de su aspecto y hábitos, lo que más intriga a los expertos es la información genética. De acuerdo con un reportaje publicado por The Guardian, los análisis preliminares detectaron variaciones en el ADN de los cocodrilos de cueva que no aparecen en las poblaciones que viven en la superficie.

El investigador Richard Oslisly, del Instituto de Investigación para el Desarrollo, señaló que los ejemplares de Abanda forman un grupo aislado desde el punto de vista genético. Esa separación, sumada a la escasa entrada y salida de individuos, favorece que se acumulen diferencias con el paso del tiempo.

Para los especialistas, este escenario es un ejemplo claro de cómo funciona la evolución: cuando una población queda apartada y enfrenta condiciones ambientales distintas, puede iniciar un camino propio.

Shirley ha advertido que este proceso podría desembocar en una especie completamente diferenciada, aunque es imposible precisar cuándo ocurriría.

“Debido a ese aislamiento y al hecho de que pocos individuos entran o salen, están en proceso de convertirse en una nueva especie”, afirmó el biólogo Shirley.

Matthew Shirley señaló que el proceso podría culminar en una especie diferente, aunque sin una fecha definida. Foto: Olivier Testa

Los primeros estudios detallados sobre estos reptiles se realizaron en 2010, y comparaciones posteriores revelaron algo inesperado: los cocodrilos cavernícolas parecían gozar de mejor condición física que sus parientes del bosque. La abundancia de alimento y la ausencia de grandes depredadores en el interior de las cuevas podrían explicar esa ventaja.