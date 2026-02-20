Ciencia

Cocodrilos están mutando en las cavernas: científicos dicen que podríamos presenciar pronto una nueva especie animal

Una población de cocodrilos que vive en cuevas africanas está mostrando cambios que inquietan a los investigadores.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

20 de febrero de 2026, 8:02 p. m.
El análisis genético reveló variaciones que no aparecen en otras poblaciones.
El análisis genético reveló variaciones que no aparecen en otras poblaciones. Foto: Olivier Testa

En el corazón de África central, un grupo de reptiles ha sorprendido a la comunidad científica por su inusual forma de vida. Lejos de los ríos y pantanos donde suelen habitar, estos ejemplares se han instalado en cuevas profundas, viven en total oscuridad y presentan rasgos que no se observan en otras poblaciones.

Los investigadores advierten que su aislamiento podría estar impulsando un proceso evolutivo que con el tiempo daría origen a una nueva especie.

Vida bajo tierra en Gabón

En Gabón, África central, dentro del sistema de cavernas conocido como Cuevas de Abanda, habita una población singular de cocodrilos enanos, pues se trata de ejemplares de Osteolaemus tetraspis, tradicionalmente asociados a ambientes húmedos y boscosos, pero que en este caso han adoptado un estilo de vida completamente subterráneo.

Estos cocodrilos se desplazan por galerías inundadas, donde el agua está mezclada con guano líquido (también conocido como excremento) de murciélago.

Tecnología

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

Tecnología

Aún no termina el pasó de 3I/ATLAS, investigadores explican ambicioso plan para interceptarlo

Tecnología

Desde el celular o el PC: cómo usar Claude en Colombia, la IA que habría sido clave para la captura de Nicolás Maduro

Tecnología

El secreto del relieve en las teclas F y J: para qué sirven y por qué tienen esta marca en el teclado

Tecnología

Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que se ha vuelto viral en las redes sociales

Tecnología

¿Por qué es tan fácil para los estafadores llevar a cabo sus ataques? Así puede evitar convertirse en una víctima

Tecnología

Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Nación

Terror en Colombia: la historia de los cocodrilos usados para desaparecer personas y que tienen en alarma a las autoridades

Mundo

Ataque contra la justicia en Brasil y otras seis noticias internacionales de la semana

Cali

Cocodrilo de casi tres metros fue hallado en una vivienda del Valle del Cauca. Lo tenían de mascota

Se alimentan principalmente de estas colonias de murciélagos que comparten el espacio cavernoso y pasan prácticamente toda su vida en la penumbra.

Científicos observan diferencias físicas entre los ejemplares de caverna y los del bosque.
El biólogo Matthew Shirley advirtió que, con el tiempo, estos reptiles podrían convertirse en una especie separada. Foto: Olivier Testa / www.abanda-expedition.org

Los científicos aún no han podido determinar cuántos individuos integran esta comunidad ni desde cuándo se refugiaron allí, aunque se cree que podrían llevar miles de años adaptándose a ese entorno extremo.

Una de las características más llamativas es su tonalidad anaranjada, según explicó en su momento el biólogo Matthew Shirley, de la Universidad Internacional de Florida, a National Geographic, la exposición constante a sustancias presentes en el guano —ricas en compuestos químicos como la urea— podría estar alterando progresivamente la pigmentación de su piel.

Viven casi siempre en la oscuridad, adaptados a un entorno donde la luz no llega.
Comparten las cuevas con colonias de murciélagos, que se han convertido en su principal fuente de alimento. Foto: Olivier Testa / www.abanda-expedition.org

Las investigaciones difundidas por plataformas científicas como ResearchGate y reportadas por medios como Live Science describen a estos reptiles como una población que ha desarrollado comportamientos distintos a los de sus parientes del bosque.

“Comenzaron a mutar en una nueva especie”, señala la investigación publicada en Live Science.

Por ejemplo, se cree que depositan los huevos cerca de la entrada de las cuevas y que al crecer, los jóvenes se internan en la oscuridad para no salir casi nunca más.

Científicos descubren una nueva especie de dinosaurio que podría cambiar la historia de su linaje

Aislamiento y cambios en el ADN

Más allá de su aspecto y hábitos, lo que más intriga a los expertos es la información genética. De acuerdo con un reportaje publicado por The Guardian, los análisis preliminares detectaron variaciones en el ADN de los cocodrilos de cueva que no aparecen en las poblaciones que viven en la superficie.

El investigador Richard Oslisly, del Instituto de Investigación para el Desarrollo, señaló que los ejemplares de Abanda forman un grupo aislado desde el punto de vista genético. Esa separación, sumada a la escasa entrada y salida de individuos, favorece que se acumulen diferencias con el paso del tiempo.

Para los especialistas, este escenario es un ejemplo claro de cómo funciona la evolución: cuando una población queda apartada y enfrenta condiciones ambientales distintas, puede iniciar un camino propio.

Shirley ha advertido que este proceso podría desembocar en una especie completamente diferenciada, aunque es imposible precisar cuándo ocurriría.

“Debido a ese aislamiento y al hecho de que pocos individuos entran o salen, están en proceso de convertirse en una nueva especie”, afirmó el biólogo Shirley.

Los expertos consideran que el aislamiento es una muestra clara de cómo actúa la evolución en la naturaleza.
Matthew Shirley señaló que el proceso podría culminar en una especie diferente, aunque sin una fecha definida. Foto: Olivier Testa

Los primeros estudios detallados sobre estos reptiles se realizaron en 2010, y comparaciones posteriores revelaron algo inesperado: los cocodrilos cavernícolas parecían gozar de mejor condición física que sus parientes del bosque. La abundancia de alimento y la ausencia de grandes depredadores en el interior de las cuevas podrían explicar esa ventaja.

Más de Tecnología

Un ensayo exitoso permitió avanzar hacia el esperado despegue.

NASA pide prepararse para el 6 de marzo: fecha en que podría cambiar la historia de la humanidad tras décadas

El visitante interestelar descubierto en 2025 aún es vigilado desde la Tierra.

Aún no termina el pasó de 3I/ATLAS, investigadores explican ambicioso plan para interceptarlo

Tras su aparición en reportes sobre un operativo internacional, la herramienta Claude ahora despierta interés entre usuarios colombianos.

Desde el celular o el PC: cómo usar Claude en Colombia, la IA que habría sido clave para la captura de Nicolás Maduro

Aunque puede parecer un simple detalle estético, en realidad tiene una función clave para la escritura eficiente y la ergonomía digital.

El secreto del relieve en las teclas F y J: para qué sirven y por qué tienen esta marca en el teclado

La identidad therian es interna, mientras los furros prefieren la creatividad visible.

Cuál es la diferencia entre therian y furro, la comunidad que se ha vuelto viral en las redes sociales

Una combinación de factores tecnológicos, sociales y económicos hace que sea más sencillo cometer ciberataques.

¿Por qué es tan fácil para los estafadores llevar a cabo sus ataques? Así puede evitar convertirse en una víctima

Este hábito podría estar dañando la batería de su celular.

Si el rendimiento y la batería de su celular empiezan a ser un problema, realice este ajuste en las aplicaciones para evitarlo

Los Smart TV permiten acceder a contenidos y servicios sin necesidad de dispositivos externos.

Esto es lo que debe instalar en su Smart TV para no tener serios problemas a la hora de conectarse a internet

Lograr que la ropa huela bien es fundamental, sobre todo cuando pequeños hábitos pueden influir más de lo que parece en esa sensación de frescura.

Si su ropa no huele bien al salir de la lavadora, este es el error que podría estar cometiendo con sus prendas

Noticias Destacadas