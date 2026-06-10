Los electrodomésticos se han convertido en una de las soluciones tecnológicas más útiles dentro del hogar. Estos aparatos, diseñados para facilitar tareas en la cocina, la limpieza y el entretenimiento, han evolucionado con funciones cada vez más modernas e inteligentes que ayudan a simplificar la vida diaria.

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Sin embargo, aunque muchos dispositivos aportan comodidad, también pueden convertirse en una fuente silenciosa de consumo eléctrico. En numerosas casas hay aparatos que permanecen conectados las 24 horas del día. Algunos son indispensables y deben funcionar continuamente, pero otros siguen consumiendo energía incluso cuando aparentemente están apagados, lo que poco a poco puede aumentar el valor de la factura de luz.

Este fenómeno, conocido como “consumo fantasma”, ocurre porque algunos equipos continúan utilizando electricidad para mantener funciones secundarias activas. Si bien el gasto individual de cada aparato parece mínimo, la suma de varios dispositivos puede representar un incremento importante en el consumo mensual.

Durante la noche, por ejemplo, muchos electrodomésticos permanecen enchufados sin necesidad, ya que las personas están durmiendo y no los utilizan. Adoptar hábitos sencillos como desconectarlos mientras no están en uso puede ayudar a reducir el gasto energético. Además, estos aparatos pueden volver a conectarse fácilmente al día siguiente cuando sean necesarios.

Este gasto oculto se conoce como “consumo fantasma” y ocurre porque ciertos equipos mantienen activas funciones secundarias. Foto: Getty Images

De acuerdo con la compañía energética española Repsol, aprovechar los equipos en los horarios de menor costo energético puede marcar una gran diferencia. Si la tarifa eléctrica de la vivienda incluye franjas horarias con precios variables, utilizar aparatos como la lavadora, el lavavajillas o la secadora durante las llamadas “horas valle” permite consumir energía a un precio más bajo.

Entre los aparatos que más influyen en el consumo están los sistemas de climatización, como el aire acondicionado y la calefacción eléctrica. Durante épocas de temperaturas extremas, pueden disparar el gasto energético.

Para optimizar su uso, los expertos recomiendan utilizar termostatos programables, mantener limpios los filtros y aprovechar la ventilación natural. Asimismo, cuando no estén siendo utilizados, lo más recomendable es apagarlos y desconectarlos para evitar el consumo fantasma.

En la cocina, el horno también se encuentra entre los electrodomésticos que más electricidad consumen, llegando a representar más del 8 % del gasto energético. Por ello, si no se va a utilizar, es aconsejable mantenerlo desconectado.

Los sistemas de climatización son de los equipos que más energía consumen, especialmente en épocas de temperaturas extremas. Foto: Getty Images

Además, abrir la puerta mientras está encendido puede provocar pérdidas de hasta el 20 % de la energía acumulada, haciendo que el aparato necesite consumir aún más electricidad para recuperar la temperatura.

Aunque algunos equipos deben permanecer conectados de manera permanente, como la nevera, existen muchos otros que pueden desconectarse cuando no están en uso. Adoptar este tipo de hábitos no solo ayuda a mejorar el rendimiento energético, sino que también contribuye a reducir el consumo innecesario y, en consecuencia, disminuir el valor de la factura eléctrica.