Tres electrodomésticos de su cocina que debe desenchufar después de cada uso para evitar un incendio

Casi todos los hogares cuentan con electrodomésticos. Con el tiempo, estos se han integrado en la vida cotidiana para facilitar la rutina, especialmente en tareas como cocinar o limpiar.

También existen aquellos destinados al entretenimiento, como televisores, consolas de videojuegos, computadores o tablets, entre muchos otros.

El dispositivo que, si está conectado a una regleta eléctrica, debe desconectar de inmediato porque podría provocar un incendio

Sin embargo, los electrodomésticos de cocina tienen un papel especialmente relevante. Hoy en día, existe una amplia variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos y necesidades. Mientras algunas personas buscan soluciones rápidas, como microondas o freidoras de aire, otras prefieren herramientas más especializadas, como procesadores de alimentos o batidoras de alto rendimiento. Esta diversidad de hábitos impulsa la creación de dispositivos cada vez más específicos.

Todos resultan muy funcionales en el día a día, pero hay un aspecto que a menudo se pasa por alto: dejarlos conectados después de usarlos. Por comodidad, muchas personas simplemente los apagan con el botón, pero los dejan enchufados a la toma de corriente. En realidad, esta práctica puede resultar peligrosa, tanto en términos de seguridad como de consumo de energía.

Los electrodomésticos se pueden encender en llamas por diferentes motivos. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo que explica Southern Living, varios aparatos eléctricos del hogar deberían desenchufarse cuando no están en uso, especialmente los que permanecen sobre la encimera. Aunque son aliados indispensables en la cocina moderna —facilitan la preparación de alimentos, ahorran tiempo y permiten experimentar con distintas técnicas culinarias—, su practicidad también implica responsabilidades en materia de seguridad, particularmente en lo relacionado con su conexión eléctrica.

Aunque pueda parecer inofensivo, mantener conectados dispositivos como hornos tostadores, freidoras de aire u ollas de cocción lenta incrementa el riesgo de incidentes domésticos. Un cortocircuito, un cable en mal estado o una falla interna pueden desencadenar un incendio eléctrico en cualquier momento, incluso cuando el aparato no está en funcionamiento.

Descubre cuál electrodoméstico gasta más luz en casa Foto: Tomado de internet

Así las cosas, desenchufar los aparatos después de utilizarlos no solo reduce estos riesgos, sino que también contribuye al ahorro de energía y al cuidado de los equipos. Muchos dispositivos continúan consumiendo electricidad en modo de espera, lo que, a largo plazo, puede afectar tanto la factura como su vida útil.

Adoptar este hábito sencillo puede marcar una gran diferencia en la seguridad del hogar. En una rutina diaria donde la rapidez suele primar, dedicar unos segundos a desconectar los electrodomésticos es una medida preventiva clave para evitar accidentes y garantizar un entorno más seguro en la cocina.