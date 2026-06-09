Hay un planeta perdido en la Tierra; identifican un fragmento de medio kilo destruido hace 4.500 millones de años

Lo que a simple vista parece una roca oscura y pequeña encontrada en el desierto del Sahara, es en realidad el último suspiro de un mundo que ya no existe.

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Este objeto, una piedra de apenas medio kilo conocida como NWA 12774, ha resultado ser una pieza clave para entender que nuestro sistema solar fue, en sus inicios, un lugar mucho más poblado y violento de lo que es hoy.

El mensajero del desierto africano

El hallazgo se produjo en 2019, cuando este fragmento llegó a manos de científicos tras ser recuperado en el norte de África. Aunque su peso es modesto, su valor científico es incalculable porque pertenece a una familia de rocas espaciales extremadamente raras llamadas angritas (APB).

“Las angrítas son muestras derivadas de un protoplaneta que fue catastróficamente destruido durante las primeras etapas evolutivas del sistema solar interior”, señala la investigación.

El cristal marcado en verde corresponde a olivino, un mineral clave para estudiar el origen de esta roca espacial. Foto: John Kashuba

De los más de 80.000 meteoritos registrados en el mundo, solo se conocen unas pocas decenas de este tipo. Lo que hace especiales a las angritas es que son rocas volcánicas; esto significa que en algún momento fueron lava ardiente, lo que indica que provienen de un cuerpo espacial con una actividad geológica compleja, muy parecida a la de los planetas que conocemos.

Un gigante oculto en cristales diminutos

¿Cómo puede una piedra tan pequeña demostrar la existencia de un planeta entero? La respuesta está en su interior, específicamente en unos cristales llamados clinopiroxenos. Estos minerales actúan como “cápsulas del tiempo” que guardan un registro de la presión bajo la que se formaron.

En los datos publicados en la revista Earth and Planetary Science Letters, los expertos descubrieron que estos cristales nacieron bajo una presión de 17,6 kilobares. Para entender esta cifra, imagina la presión que hay en el fondo del punto más profundo del océano; estos cristales soportaron casi 18 veces ese peso.

Los científicos concluyen que ningún asteroide común es lo suficientemente grande para generar tal fuerza en su interior. Solo un cuerpo masivo, un protoplaneta (un planeta en construcción) con un tamaño similar al de la Luna o incluso Marte, pudo haber sido su hogar original.

Una rama perdida espacial

Este descubrimiento sugiere que, hace unos 4.500 millones de años, el Sol estaba rodeado por cientos o miles de estos “embriones” planetarios. Algunos de ellos se unieron para formar la Tierra o Marte, pero otros siguieron un camino evolutivo totalmente diferente.

La roca revela que no todos los embriones planetarios evolucionaron como la Tierra o Marte. (NWA 12774 visto con rayos x) Foto: Aaron Bell/CU Boulder

El fragmento NWA 12774 revela que este planeta perdido tenía una “receta” química distinta a la de los mundos que sobrevivieron. Fue un experimento de la naturaleza que terminó de forma catastrófica. Probablemente, una colisión masiva destrozó este mundo primitivo, dejando apenas unos pocos restos vagando por el espacio hasta que uno de ellos aterrizó en el Sahara.

El cementerio de los mundos olvidados

Hoy, los investigadores creen que todavía hay muchos secretos guardados en fragmentos que aún no han sido estudiados a fondo. Este “planeta perdido” es solo un ejemplo de los muchos mundos que nacieron y murieron en el caos del sistema solar temprano.

Cada uno de estos meteoritos es, en esencia, una carta enviada desde una época en la que el espacio era un campo de batalla de planetas en formación, recordándonos que la Tierra es solo uno de los pocos supervivientes de una historia cósmica mucho más vasta.