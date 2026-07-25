La novedosa tecnología que permite construir casas en tan solo 24 horas y ya es tendencia en varios países

La tecnología continúa transformando distintos aspectos de la vida cotidiana. Además de revolucionar la comunicación, el acceso a la información, el trabajo colaborativo y el entretenimiento, también está cambiando sectores tradicionales como la arquitectura y la construcción. Gracias a estos avances, hoy es posible proyectar viviendas que pueden levantarse en menos tiempo que con los métodos convencionales.

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La incorporación de nuevas herramientas digitales está modificando la forma en que se diseñan, planifican y ejecutan las obras, con procesos cada vez más rápidos, precisos y sostenibles.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran la inteligencia artificial y la impresión 3D, tecnologías que ya hacen parte de proyectos en diferentes países y que buscan agilizar la construcción de viviendas sin dejar de lado la seguridad y la calidad.

De acuerdo con CMYK Arquitectos, la impresión 3D se ha consolidado como una de las herramientas más innovadoras del sector. Su capacidad para fabricar estructuras con rapidez y precisión permite reducir los tiempos de ejecución, optimizar los costos y aprovechar mejor los materiales, lo que también disminuye el impacto ambiental. A esto se suma la posibilidad de crear diseños personalizados, adaptados a las necesidades de cada familia.

La automatización acelera los procesos de obra, ya que los sistemas pueden trabajar de forma continua. Foto: Getty Images

Los beneficios de este avance son significativos. Mientras que una casa tradicional puede tardar entre cuatro y doce meses en completarse, una casa impresa en 3D puede tener su estructura lista en apenas 24 a 72 horas, y estar completamente terminada en un plazo de cinco a 15 días, dependiendo del tamaño del proyecto y de los acabados.

Otro de sus aportes es la optimización de los recursos. Al utilizar únicamente la cantidad necesaria de material, se reduce el desperdicio y, en algunos casos, incluso es posible emplear materiales reciclados. También, la precisión del proceso disminuye los errores humanos, evitando retrasos y sobrecostos.

La transformación tecnológica no se limita a la impresión 3D. Los drones y la realidad aumentada también están revolucionando el sector al facilitar inspecciones más seguras, recopilar información con mayor precisión y ofrecer visualizaciones del proyecto en su entorno real antes de iniciar la obra. Esto mejora la planificación, reduce imprevistos y brinda una experiencia más completa para los clientes.

La inteligencia artificial y la impresión 3D ya se utilizan en distintos países para acelerar la construcción de viviendas. Foto: Getty Images

A la par de estos avances, las casas incorporan cada vez más soluciones inteligentes, como sistemas de automatización para controlar la iluminación, la climatización y la seguridad. Estas herramientas no solo aumentan el confort, sino que también favorecen un uso más eficiente de la energía.

En conjunto, estas tecnologías están redefiniendo el futuro de la construcción. La combinación de inteligencia artificial, impresión 3D, drones, realidad aumentada y automatización está dando paso a proyectos más eficientes, sostenibles y personalizados, marcando una nueva etapa para la arquitectura y el desarrollo de viviendas.