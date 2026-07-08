Lanzan línea de crédito para impulsar la construcción de vivienda en Colombia

En 2026, el sector de la construcción en Colombia continúa en un proceso de recuperación gradual, aunque con resultados mixtos entre sus diferentes segmentos. Según el DANE, durante el primer trimestre de 2026 el PIB nacional creció 2,2 % anual, mientras que el valor agregado del sector de la construcción registró una caída de 5,4 %, explicada principalmente por la contracción de 8,2 % en las edificaciones. No obstante, los indicadores líderes muestran señales positivas: de acuerdo con Camacol, las ventas y los lanzamientos de vivienda iniciaron el año con una tendencia de recuperación, mientras que se espera una consolidación del crecimiento comercial y una estabilización en los inicios de obra durante 2026. A pesar de estas mejoras, el sector aún enfrenta desafíos relacionados con el costo del financiamiento, la confianza de los inversionistas y la reactivación sostenida de la actividad edificadora.

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En este escenario, y tras cumplir 15 años de trayectoria, Credifamilia lanzó una línea de crédito para las constructoras. Luis Eduardo Cuellar, presidente de Credifamilia, habló con SEMANA sobre los alcances de este nuevo servicio para sus clientes.

SEMANA: Para comenzar, cuéntenos un poco de qué se trata esta nueva línea de crédito para las constructoras. ¿Qué les ofrecerán en el marco de la celebración de los 15 años de Credifamilia?

Luis Eduardo Cuellar: Credifamilia está lanzando una nueva línea de negocio especializada para constructoras. Se trata de una solución financiera que busca proveer liquidez o apalancamiento a proyectos, principalmente de vivienda de interés social (VIS), desarrollados por constructoras en el país.

La idea es inyectar recursos en las etapas finales de los proyectos para acelerar las entregas, reducir los costos administrativos de mantener obras terminadas o próximas a finalizar y cubrir obligaciones como el pago de seguros, entre ellos el seguro decenal, que hoy es obligatorio.

Hacienda Casablanca, en Madrid; Ciudad Verde,en Soacha, y Alamedadel Río, en Barranquilla, son tres grandes desarrollos de Amarilo. Foto: Amarilo

En términos generales, buscamos brindar facilidades de apalancamiento financiero en la etapa de mayor presión de liquidez para las constructoras: el cierre de los proyectos.

SEMANA: ¿Qué ofrece esta línea de crédito y cuáles son sus principales beneficios?

L.C.: El principal beneficio es ofrecer liquidez de forma ágil, oportuna y conveniente justo cuando el constructor la necesita.

Son créditos comerciales de corto plazo, destinados a cubrir necesidades específicas como: El prepago de las prorratas del crédito constructor, el pago de las primas del seguro decenal y los costos operativos finales o pagos a proveedores de construcción.

El producto puede financiar hasta 7.000 millones de pesos por proyecto, tiene un plazo inicial de seis meses, prorrogable hasta un año.

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Está pensado especialmente para proyectos de vivienda de interés social que requieren recursos para agilizar sus procesos finales o atender desviaciones en la ejecución.

Además, esta solución fortalece el posicionamiento de Credifamilia como un aliado complementario del sector constructor. Mientras la banca tradicional continúa siendo el principal financiador, nosotros queremos ser un apoyo adicional, con una solución competitiva, eficiente y oportuna para momentos de tensión de liquidez.

SEMANA: ¿A quién está dirigida esta oferta y cuál es el proceso para acceder a ella?

L.C.: Está dirigida principalmente a constructoras medianas del país y a todas aquellas que desarrollen proyectos de vivienda de interés social.

El proceso inicia con una reunión para entender las necesidades de flujo de caja del proyecto que se financiará o cofinanciará. Posteriormente solicitamos información básica sobre el comportamiento y desempeño financiero del proyecto.

La tecnología ha transformado no solo la vida cotidiana, sino también sectores productivos tradicionales como la construcción. Foto: Getty Images

Con esa información, en menos de 30 días emitimos una carta de aprobación para que la constructora pueda desembolsar los recursos de acuerdo con las necesidades del proyecto.

SEMANA: En el marco de los 15 años de Credifamilia, ¿cuáles son las expectativas para el cierre del año y qué proyectos vienen hacia adelante?

L.C.: En estos 15 años Credifamilia se ha consolidado como una entidad sólida y rentable, y nuestro propósito es mantener esa trayectoria.

Uno de los principales objetivos es alcanzar un billón de pesos en cartera administrada, manteniendo como eje principal nuestro negocio de crédito hipotecario de largo plazo, complementado con cartera comercial y de consumo.

También estamos fortaleciendo los ecosistemas de mejoramiento de vivienda. En Colombia existe una importante brecha cualitativa: muchas familias reciben su vivienda nueva, pero aún necesitan terminar pisos, puertas, clósets, baños u otros acabados.

Por eso estamos lanzando una oferta de productos financieros destinada específicamente al mejoramiento de vivienda. Los recursos se desembolsan directamente a aliados comerciales o grandes superficies que venden materiales de construcción, lo que permite financiar la compra de cerámica, baños, puertas, maderas y demás insumos para completar o mejorar las viviendas.

Con esta estrategia queremos consolidarnos como un aliado complementario de las constructoras, especialmente en el segmento VIS, y como un actor relevante en el ecosistema de mejoramiento de vivienda en Colombia.

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SEMANA: Con la llegada de un nuevo Gobierno, ¿cómo ven ustedes el panorama para el sector vivienda y cuáles son sus expectativas?

L.C.: En Credifamilia estamos convencidos de que la colaboración entre el sector público y el privado es fundamental para impulsar la vivienda en Colombia.

El incremento en los costos de la vivienda hace necesario que las familias de menores ingresos cuenten con apoyo estatal para completar sus cuotas iniciales. Por eso creemos que debe fortalecerse un ecosistema integrado por cajas de compensación, gobernaciones, alcaldías y el Ministerio de Vivienda, con instrumentos financieros que permitan a los hogares de uno y dos salarios mínimos acceder nuevamente a vivienda de interés social y prioritario.