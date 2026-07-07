Ecopetrol anunció suspensión de la contratación para el mantenimiento de las refinerías. ¿Qué implica?

Durante el partido de Colombia contra Suiza, Ecopetrol hizo un anuncio que sorprendió, pese a que varios analistas lo reciben como algo positivo. La petrolera estatal confirmó la suspensión temporal del proceso de contratación para hacer el mantenimiento de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, ambas operadas por la compañía estatal, en medio de la lluvia de críticas que dicho proceso había desatado.

La compañía había argumentado la necesidad de un mantenimiento de las refinerías, para garantizar así la continuidad de la operación y la seguridad de las instalaciones.

Aunque se trata de una actividad periódica, en esta ocasión fue objeto de reclamos, no solo porque el gobierno de Gustavo Petro está ad portas de entregar el mando a un sucesor: Abelardo De La Espriella, sino porque se trata de un megacontrato que involucra millonarios recursos: unos 700 millones de dólares.

En la argumentación para la suspensión del proceso, Ecopetrol manifestó que “se ha procedido a reportar la suspensión temporal del proceso encaminado a la contratación del servicio de mantenimiento y gestión de activos industriales con parada de planta y en operación, de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena”.

En las dos refinerías de Ecopetrol se procesa petróleo crudo para obtener una amplia variedad de derivados, entre ellos el diésel, el combustible de aviación y productos de la petroquímica.

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¿Qué harán en el término de la suspensión?

Según lo informado por Ecopetrol, durante la suspensión “se impulsarán los análisis empresariales de las diferentes inquietudes y observaciones formuladas en desarrollo del proceso, además de evaluar y, de ser procedente, requerir de la intervención de la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol S.A. y de la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de su función preventiva”.

Así mismo, la compañía afirma que garantiza que su gestión contractual se maneja con altos estándares de transparencia.

“Se actúa en estricto cumplimiento de las reglas del proceso, la legislación aplicable, los derechos y garantías del mismo, en términos de moralidad, transparencia, concurrencia, pluralidad, objetividad, eficiencia, eficacia y competitividad, principios sobre los que se fundamenta la actividad contractual de Ecopetrol S.A., su Código de Ética y las mejores prácticas corporativas”, explicaron.