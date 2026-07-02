El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, señaló qué harán con Ecopetrol desde el 7 de agosto

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, anunció que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella será promover un relevo en la dirección de Ecopetrol, con el objetivo de recuperar la autonomía de la empresa y reorientar su estrategia de crecimiento.

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En declaraciones a Caracol Televisión, Restrepo sostuvo que la petrolera estatal fue afectada por decisiones del gobierno saliente que, según afirmó, limitaron su capacidad de generar nuevas reservas y fortalecer su producción de hidrocarburos.

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo. Foto: Paula López

Para explicar su posición, el vicepresidente electo comparó la situación de Ecopetrol con la de una empresa panificadora. “Es como si una compañía que produce pan recibe la orden de no volver a fabricar pan. Luego propone hacer calados y también se lo prohíben. Eso fue lo que ocurrió cuando a Ecopetrol le impidieron firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo y avanzar en proyectos de exploración no convencional”, afirmó.

Restrepo aseguró que esas decisiones afectaron estratégicamente a la compañía al reducir sus posibilidades de crecimiento e innovación. Además, señaló que Ecopetrol enfrenta retos operativos y financieros debido al aumento en los costos de explotación registrado durante los últimos años, por lo que el nuevo gobierno revisará la estructura de costos y buscará fortalecer la gestión administrativa.

El vicepresidente electo también cuestionó la intervención del Gobierno en decisiones empresariales de la compañía. Como ejemplo, mencionó el negocio con Oxy en Estados Unidos, que, a su juicio, habría permitido incrementar la producción, las reservas, los ingresos y el flujo de caja de Ecopetrol.

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En ese contexto, Restrepo confirmó que el próximo 7 de agosto, cuando asuma el presidente electo Abelardo de la Espriella, se expedirá un decreto para convocar, a la mayor brevedad posible, una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol.

La decisión del Gobierno de no avanzar en nuevos contratos de exploración y el rompimiento del gobierno corporativo de la compañía han afectado los indicadores de Ecopetrol. Foto: anamejia18 - stock.adobe.com

Según explicó, durante esa asamblea se elegirá una nueva junta directiva y, posteriormente, ese mismo órgano designará un nuevo presidente para la empresa. “Hay que darle autonomía al gobierno corporativo y cambiar la junta directiva”, afirmó.

Restrepo precisó que no existe ningún impedimento legal para reemplazar a los actuales miembros de la junta, ya que esa decisión corresponde exclusivamente a la asamblea de accionistas, en la que el Estado, como accionista mayoritario de Ecopetrol, tiene la facultad de adoptar ese tipo de determinaciones.