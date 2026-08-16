Vicepresidente José Manuel Restrepo envió mensaje a Daniel Noboa y su esposa tras la pérdida de su hijo: “Inmenso dolor”

La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, confirmó a través de una publicación en X que la primera dama del país, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente Daniel Noboa. El bebé, a quien habían llamado Stefano Noboa Valbonesi, falleció luego de que la mujer tuviera que ser sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante el embarazo.

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La noticia causó conmoción en Ecuador y también generó muestras de solidaridad desde otros países, especialmente Colombia, donde figuras políticas expresaron su respaldo a la familia presidencial en medio de este difícil momento.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció. Expreso mis más sentidas condolencias a la primera dama y al presidente de la República, Daniel Noboa”, escribió Morillo.

Posteriormente, la funcionaria agregó un mensaje de acompañamiento para la pareja y anunció que, durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet permanecerá a media asta como muestra de duelo.

“Los acompaño, junto a toda su familia, con respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor”, señaló.

Daniel Noboa junto a su esposa Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador. Foto: Tomado de internet

Hasta el momento, la pareja no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida. Sin embargo, desde distintos sectores han recibido mensajes de condolencias.

Uno de ellos fue el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, quien lamentó el fallecimiento del bebé y envió unas palabras a la familia presidencial ecuatoriana.

“Recibo con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Stefano, hijo del presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y de la primera dama, Lavinia Valbonesi. A ellos y a toda su familia les envío, en nombre de Colombia y de mi familia, un abrazo solidario en este momento de inmenso dolor. Que Dios les dé fortaleza y consuelo. Nuestras oraciones están con ustedes”, expresó.

También se pronunció el expresidente Iván Duque, quien manifestó su solidaridad ante la pérdida.

“Envío un saludo de solidaridad al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a su esposa, Lavinia Valbonesi, y a toda su familia ante la dolorosa pérdida de su hijo. María Juliana, nuestros hijos y yo los acompañamos con nuestras oraciones y afecto en estos momentos de profundo dolor. Les deseamos mucha fortaleza y serenidad para afrontar esta difícil prueba”, escribió Duque.