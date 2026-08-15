Luto en Ecuador: Primera dama pierde a su tercer hijo que esperaba con el presidente Daniel Noboa

La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, confirmó este sábado, 15 de agosto, que la primera dama del país, Lavinia Valbonesi, perdió el tercer hijo que esperaba con el presidente Daniel Noboa.

“Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció. Expreso mis más sentidas condolencias a la Primera Dama y al presidente de la República, @DanielNoboaOk”, manifestó la funcionaria.

Y agregó: “Los acompaño, junto a toda su familia, con respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor. Durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet permanecerá a media asta”.

ADN, el partido político del presidente Noboa, también se pronunció por la noticia. “Expresamos nuestra más sentida solidaridad con el presidente Daniel Noboa, su esposa, Lavinia Valbonesi, y toda su familia ante la dolorosa pérdida que enfrentan. Hay momentos en que las palabras resultan insuficientes frente a un dolor tan profundo; los acompañamos con todo nuestro cariño, respeto y apoyo irrestricto”, expresó en un comunicado difundido en redes sociales.

El pacto de seguridad que firmó Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con un país de América Latina y que sorprendió a la región

Llegada del presidente del Ecuador, Daniel Noboa y de su esposa Lavinia Valbonesi Acosta. Foto: Alcaldía de Cali

Estuvieron en la posesión del presidente De La Espriella

Noboa y su esposa estuvieron el pasado viernes 7 de agosto en la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo mandatario de Colombia.

A su arribo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, Noboa fue recibido por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.