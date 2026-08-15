Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del domingo 16 de agosto para los 12 signos del zodiaco

El domingo 16 de agosto no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el sábado 15 de agosto

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Hoy inicia para ti una semana más tranquila de lo normal. La Luna en Libra te baja tu fuerte carácter un poco. Hoy te conviene escuchar más y pelear menos. Vas a notar que una conversación pendiente por fin se da sin gritos ni enredos. También te conviene poner en orden tus papeles o tu casa. No corras detrás de nadie; lo que es tuyo se acerca solo”.

Números de la suerte: 7, 33, 17.

Tauro

“Esta semana que abre con la Luna en Libra te empuja a poner bonito lo que ves todos los días, desde tu cuarto hasta tu agenda. Hoy te conviene hablar claro con alguien que te debe una explicación, porque Libra te ayuda a que todo salga sin pleitos. Cuida tu cuerpo: debes comer mejor, descansar o darte un gusto sencillo. No te cierres a cambios pequeños; te van a traer paz”.

Números de la suerte: 9, 33, 17.

Géminis

“Esta semana te recibe con más equilibrio del que esperabas. La Luna en Libra te pone sociable, pero también más selectivo con quién quieres cerca de ti. Hoy te conviene decir lo que sientes sin adornos, porque la gente te va a entender mejor. También es un buen día para revisar tus planes y ver con qué te conviene seguir y con qué ya no”.

Números de la suerte: 42, 17, 39.

Cáncer

“La semana te brinda la paz que estabas buscando. La Luna en Libra te ayuda a soltar preocupaciones que no te tocan cargar. Hoy te conviene arreglar un asunto familiar con calma, porque todos en tu familia están más simpáticos. Es buen día para poner orden en tus emociones y darte un descanso mental. La vida se acomoda mejor cuando te calmas”.

Números de la suerte: 8, 12, 39.

Leo

“A partir de hoy disfrutas de más equilibrio en tus relaciones. La Luna en Libra te baja el orgullo y te ayuda a hablar sin estar a la defensiva. Te conviene escuchar a alguien que quiere acercarse, porque trae buenas intenciones. Hoy es buen día para revisar tus gastos y organizar mejor tu dinero. No te cierres a los consejos que te den, uno de ellos te va a servir mucho”.

Números de la suerte: 42, 11, 7.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Deseas mejorar tu vida diaria. La Luna en Libra te inclina a buscar armonía en tu casa, trabajo y en tus relaciones. Hoy te conviene soltar la crítica y enfocarte en lo que sí funciona. Es buen día para hacer ajustes en tu rutina que te de más paz. No te sobrecargues; la semana se acomoda mejor si te organizas”.

Números de la suerte: 45, 28, 21.

Libra

“Esta semana abre con la Luna en tu signo, dándote equilibrio y claridad. Hoy te conviene tomar una decisión que venías posponiendo, porque ahora sí ves todo con total claridad. También es buen día para arreglar un malentendido y dejar las cosas claras. Vas a sentir más energía para poner tu vida en orden. No dudes de ti; esta semana te favorece”.

Números de la suerte: 21, 12, 40.

Escorpio

“Comienza una semana suave, sin tanta intensidad para ti. La Luna en Libra te ayuda a ver cada situación con más calma y más claridad. Hoy te conviene hablar con alguien que te importa, porque la energía está buena para aclarar. También es buen día para revisar tus metas y ajustar lo que ya no te sirve. No te encierres; la semana te pide abrirte un poquito”.

Números de la suerte: 5, 27, 38.

Sagitario

“Hoy estás en las de socializar y arreglar asuntos pendientes. La Luna en Libra te inclina a buscar paz con la gente que quieres. Te conviene organizar tus planes y no dejar todo para última hora. También es buen día para escuchar un consejo que te va a caer como anillo al dedo. No te disperses; la semana te pide enfoque”.

Números de la suerte: 34, 26, 17.

Capricornio

“Hoy te dedicas a buscar tu paz. La Luna en Libra te ayuda a soltar tensiones y a ver soluciones donde antes veías problemas. Hoy te conviene hablar con alguien de confianza para aclarar un asunto laboral o personal. También es buen día para poner orden en tus finanzas. No te cierres; la semana te trae equilibrio”.

Números de la suerte: 56, 38, 28.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Acuario, pones en orden tus relaciones. La Luna en Libra te pone más diplomático y dispuesto a escuchar a otros. Hoy te conviene arreglar un detalle que te tenía incómodo. También es buen día para planear algo nuevo que te de ilusión; un viaje o mudarte. No te aceleres; la semana te pide calma”.

Números de la suerte: 17, 32, 47.

Piscis

“La semana te recibe con equilibrio emocional. La Luna en Libra te ayuda a ver las cosas sin tanta carga y sin dramatismo. Hoy te conviene hablar con alguien que te quiere bien, porque te va a dar paz. También es buen día para organizar tu espacio y sentirlo más liviano. No te confundas; la semana te trae claridad”.

Números de la suerte: 5, 38, 32.