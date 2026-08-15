Lucía, hija del presidente Abelardo De La Espriella, al frente de ayudas humanitarias; destacó su labor: “Al servicio de los demás”

Lo ocurrido en el país por el terremoto de magnitud 7,4 que se dio el pasado lunes 10 de agosto provocó la solidaridad de todo el pueblo colombiano. Muchos actuaron en pro de las poblaciones damnificadas enviando ayuda humanitaria, donando sangre, dinero, entre otras formas.

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El mandatario del territorio nacional, Abelardo De La Espriella ha estado al frente de la emergencia, junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda, visitando territorios que quedaron totalmente devastados y anunciando planes a seguir para sacar adelante dichas zonas.

Lucía, hija del presidente Abelardo De La Espriella, apoya las ayudas humanitarias

A través de su cuenta oficial de X, el mandatario mostró que en su familia, no solamente él y su esposa están actuando en pro de la ciudadanía, pues publicó un video en el que se puede ver a su hija Lucía, liderando una campaña de ayudas humanitarias juntos a los jóvenes.

“Mi hija Lucía y sus amigos también se han unido a esta gran cadena de solidaridad, organizando ayudas para las familias que más lo necesitan en este momento”, escribió.

Por esta acción, el mandatario se mostró bastante agradecido no solo con su hija, sino con todos los jóvenes que se ponen la camiseta y deciden dar su grano de arena para recuperar el país. “Gracias, amore, y gracias a cada joven que está poniendo su corazón al servicio de los demás”, añadió.

En el video, se escucha a Lucia anunciar que está junto a todos recibiendo ayudas, y al unísono dijo fuertemente el nombre de la campaña: “Estamos aquí (...) recibimos todas sus ayudas. Colombia, un solo corazón”.

posesión presidencial Abelardo De La Espriella Presidente 2026 -2030 Familia presidencial Foto: Suministrada a Semana API

Ana Lucía Pineda, primera dama, informó avance en las ayudas humanitarias

En la tarde del pasado viernes 14 de agosto, el mandatario y la primera dama hablaron acerca de la tragedia y fue la misma Ana Lucía Pineda quien informó a la ciudadanía acerca de cómo va el proceso e las ayudas humanitarias.

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“Queremos decirles a todos los colombianos que nuestros puntos de recolección de ayudas humanitarias, siguen abiertos, y a partir de mañana también vendrán 12 camiones llenos de ayudas humanitarias que incluyen alimentación, kits de aseo y kits nocturnos. Llegarán directamente a la bodega que dispuso la gobernadora para poder así atender las necesidades de los distintos municipios”, afirmó.

Por último, invitó al pueblo colombiano a que sigan teniendo fe y apoyando esta causa: “La invitación es a que todos los colombianos nos sigan apoyando, donando en los distintos puntos que tenemos alrededor del país porque estamos haciendo todo el trabajo logístico para las ayudas lleguen lo más pronto posible a este lugar”, concluyó.