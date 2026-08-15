Video registró los últimos segundos de Juan Antonio Galeano durante el terremoto en Chocó: edificio colapsó con él adentro

Con el paso de los días siguen apareciendo imágenes que permiten dimensionar la magnitud de la tragedia provocada por el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y que tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó.

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Una de las grabaciones más estremecedoras corresponde a los últimos instantes de Juan Antonio Galeano, trabajador de una comercializadora de lácteos ubicada en el barrio La Y, en La Unión Panamericana.

El registro de las cámaras de seguridad muestra la desesperación que se vivió dentro de la edificación mientras el fuerte movimiento sacudía la estructura. En cuestión de segundos, partes del inmueble comenzaron a desprenderse y los trabajadores intentaron ponerse a salvo.

En las imágenes se observa cómo uno de los hombres corre mientras comienzan a caer escombros. Parte del material se precipita sobre él, pero consigue continuar su camino y salir del lugar.

Galeano, en cambio, permanece en el interior. El video permite verlo de pie, mirando repetidamente hacia la parte superior de la edificación mientras todo se mueve a su alrededor. Durante unos segundos parece evaluar qué hacer: avanzar hacia la salida o permanecer donde se encontraba.

Esos instantes terminarían siendo definitivos.

La estructura se desplomó mientras sus compañeros gritaban su nombre

Otra cámara de uno de los testigos, que estaba en el exterior, registró lo ocurrido segundos después. Desde allí se aprecia el momento en el que la estructura de tres pisos termina desplomándose con Galeano todavía en su interior.

La escena se vuelve aún más angustiante por la reacción de quienes ya habían conseguido salir. Al advertir el colapso, sus compañeros comienzan a gritar su nombre en medio de la desesperación.

Galeano murió como consecuencia del derrumbe. El registro se convirtió así en uno de los testimonios audiovisuales de los segundos de incertidumbre que enfrentaron cientos de personas durante el terremoto.

La tragedia ocurrida en La Unión Panamericana se suma al devastador balance que ha dejado el sismo. De acuerdo con el reporte oficial conocido este sábado 15 de agosto, la cifra de fallecidos llegó a 294, mientras 3.935 personas resultaron heridas y 320 permanecían desaparecidas. Además, 253 ciudadanos habían sido rescatados.

Los daños materiales también alcanzan una dimensión histórica: 81.506 viviendas presentan averías, otras 14.493 quedaron destruidas y 66 edificios colapsaron. Al menos 488 municipios registraron algún grado de afectación por el terremoto.

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Chocó en el centro de la reconstrucción

El departamento del Chocó se encuentra entre los territorios golpeados con mayor fuerza por la emergencia. Desde Quibdó, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró a SEMANA que el Gobierno recopila información sobre los daños para estructurar un plan especial de reconstrucción y atención para el departamento.

El mandatario señaló además que la estrategia buscará superar la atención inmediata de la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas. También confirmó que el Gobierno trabaja en la estructuración del decreto de emergencia económica para afrontar las consecuencias del desastre.

Mientras continúan las labores de búsqueda, atención a damnificados y evaluación de daños, videos como el de Juan Antonio Galeano revelan desde una perspectiva cercana los segundos de miedo e incertidumbre que antecedieron a algunos de los derrumbes provocados por el terremoto.