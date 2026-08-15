Ampliación de la autopista Norte: Anla toma decisión que da “vía libre” al proyecto

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió en las últimas horas la resolución 2188 con la que acredita el cumplimiento de una de las condiciones ambientales del proyecto Accesos Norte Fase II, un avance clave para el inicio de las obras de la ampliación de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245, en el norte de Bogotá.

La determinación fue destacada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, quien agradeció al presidente Abelardo De La Espriella y al director de la Anla, Sergio Piñeros, por “destrabar” el proyecto en “cuestión de días”.

“Hoy estamos apagando incendios en el departamento, pero hay otro que acaba de controlar y apagar la @ANLA_Col: haber acreditado como cumplidos, mediante la Resolución 2188 del día de ayer, los requisitos ambientales por parte del concesionario encargado para que este dé inicio a las obras que permitan la ampliación de la Autopista Norte en el tramo de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral, uno de los puntos más sensibles de este proyecto: Accesos Norte Fase II. Esta decisión permite que la Concesionaria Ruta Bogotá Norte continúe esta obra en la totalidad del corredor. ”, señaló el mandatario departamental en X.

Las obras previstas se desarrollarán principalmente sobre la Autopista Norte entre las calles 191 y 245 en Bogotá. Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

Rey destacó que el proyecto tiene un costo de $1,3 billones y ampliará 5,8 km de la Autopista Norte, con 6 carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio, “protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas estratégicos de la región”.

“Quiero reconocer especialmente el trabajo diligente y acucioso de la @ANLA_Col y de su director, Sergio Piñeros Botero (@sergiopineros), así como del presidente Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), que en cuestión de días logra desentrabar este proyecto”, sostuvo.

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En el mismo sentido, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, afirmó que esta es un “gran noticia” para Bogotá y Cundinamarca.

“Con esta resolución se da vía libre a la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá, una gran noticia para toda la ciudad y también para Cundinamarca. Grandes proyectos que salen adelante y que son los que generan desarrollo real. Muy feliz por Bogotá y Cundinamarca”, expresó.

Cabe anotar que la licencia ambiental del proyecto fue otorgada en enero de este año. Adicionalmente, en abril pasado, se firmó el acta de inicio de la construcción. Sin embargo, la Anla había establecido unas condiciones referentes al plan de manejo ambiental al concesionario para dar inicio a las obras.

Las obras

Las obras previstas se desarrollarán principalmente entre las calles 191 y 245 en Bogotá. En este tramo se contempla la ampliación y el mejoramiento del corredor vial mediante la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, así como un carril exclusivo para el sistema TransMilenio entre las calles 191 y 235.

El proyecto también incluye la intervención de los carriles existentes y la construcción de carriles de adelantamiento para TransMilenio en las estaciones proyectadas. De igual forma, se prevé el desarrollo de infraestructura para peatones y ciclistas, con la construcción de andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía.

Dentro de las intervenciones se contempla además la construcción de retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242, así como la realización de estudios y diseños para la intersección de la calle 201.

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El proyecto Accesos Norte Fase II tendrá una longitud aproximada de 17,96 kilómetros y busca mejorar la movilidad entre la capital del país y los municipios del norte de Cundinamarca.

De acuerdo con la ANI, la iniciativa pretende optimizar la conectividad regional y contribuir a la descongestión de uno de los principales corredores de acceso a Bogotá.

“Desde la ANI se continuará ejerciendo el seguimiento y control permanente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizando que las obras se desarrollen conforme a los estándares técnicos, ambientales y sociales establecidos en el contrato de concesión”, señaló la entidad.