Fuerte accidente al norte de Bogotá deja una persona fallecida; autoridades atienden la emergencia

Un grave siniestro vial con una persona fallecida se registró en la mañana de este sábado, 20 de junio, en la Autopista Norte con calle 245, en sentido norte-sur, generando importantes afectaciones a la movilidad en uno de los principales corredores de ingreso a la capital del país.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, el incidente ocurrió hacia las 10:05 de la mañana y requirió la presencia inmediata de organismos de atención de emergencias, personal de tránsito y equipos de investigación encargados de adelantar las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

“Siniestro vial con fatalidad en la Autonorte con calle 245, sentido Norte-Sur. Ruta alterna: carrera 7 La Caro. Grupo Guía agiliza el tráfico, desvíos y equipo de investigación en el punto”, señala Tránsito Bogotá.

[10:05 a.m.] #GestiónDelTráfico Siniestro vial con fatalidad en la Autonorte con calle 245, sentido Norte - Sur.

🔄Ruta Alterna:

✅Carrera 7

✅La Caro

👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico, desvíos y equipo de investigación en el punto. https://t.co/qw3gL3BGOg pic.twitter.com/0vf60RYtad — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 20, 2026

Como consecuencia del siniestro, se presentaron congestiones vehiculares y restricciones en la movilidad para los conductores que transitaban por este sector de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los usuarios de la vía tomar rutas alternas con el fin de evitar retrasos en sus desplazamientos y facilitar las labores operativas en el punto afectado.

Entre las alternativas habilitadas para los conductores se encuentran la carrera Séptima y el sector de La Caro, corredores que permiten desviar el flujo vehicular mientras se adelantan las diligencias judiciales y la atención de la emergencia.

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Asimismo, el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad fue desplegado en la zona para coordinar los desvíos, regular el tránsito y agilizar la circulación de los vehículos que se movilizan en este importante eje vial.

La presencia de los uniformados busca minimizar el impacto en la movilidad y garantizar condiciones seguras para conductores y peatones.

Autoridades reportan alto flujo vehicular en la Autopista Norte. Foto: Secretaría de Movilidad

Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que respeten las indicaciones del personal de tránsito, mantengan la prudencia al volante y estén atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías y los posibles cambios en los cierres o desvíos implementados.

Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas que originaron el siniestro. Las investigaciones continúan en el lugar para determinar las circunstancias exactas del hecho.