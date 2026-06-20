Orden de cierre de fronteras terrestres y fluviales para segunda vuelta: este es el decreto que modifica los horarios

Un nuevo horario para el paso por las fronteras terrestres y fluviales hacia o desde los países vecinos de Colombia ordenó el Gobierno nacional de cara a la celebración de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en las que se disputan la llegada a la Casa de Nariño los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

A través del Decreto 0631 del 20 de junio, se establece una modificación para el cierre temporal de las fronteras.

Elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Modificación del horario para el cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales

Implica un adelanto en el inicio de la aplicación de la medida, la cual empezó a regir desde las 6:00 de la mañana de este sábado y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 22 de junio, cuando el país ya conocerá el nombre de quien regirá los destinos del país en los próximos cuatro años.

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia de la República este domingo, 21 de junio. Foto: Adobe Stock

Según información suministrada por Migración Colombia, el cambio obedece al objetivo previsto en el Plan Democracia, de manera que se pueda fortalecer la seguridad y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Con el cambio introducido en el nuevo decreto quedaría anulada la norma referente al horario, que había sido introducida en el artículo 26 del Decreto 0612 del 16 de junio de 2026.

Decreto sobre cierre de fronteras por elecciones. Modifican horario de aplicación de la medida Foto: Migración Colombia / Cortesía

Según confirma Migración Colombia, en el decreto, que lleva la firma de la ministra de relaciones exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, se enfatiza en que se mantendrán las disposiciones y excepciones contempladas en el decreto original. Durante este periodo se restringirá el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados, y se reforzarán los controles migratorios en las zonas de frontera.

Elecciones presidenciales 2026: Colombia elige entre Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda

El Plan Democracia 2026 es una estrategia interinstitucional liderada por el Gobierno nacional para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio democrático y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de la jornada electoral del próximo domingo 21 de junio.

Gloria Esperanza Arriero López, directora de Migración Colombia, “en cumplimiento de las disposiciones adoptadas por el Gobierno nacional, Migración Colombia mantiene el despliegue operativo previsto en las zonas fronterizas del país, con el propósito de apoyar las medidas orientadas a preservar el orden público y garantizar la seguridad durante la jornada electoral”.

Fronteras colombianas Foto: Migración Colombia / Cortesía

Según Migración, continuarán trabajando de manera articulada con las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las demás autoridades competentes para fortalecer los controles de ingreso y salida de viajeros en las zonas de frontera.

Para mayor información, la entidad invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de información y a programar sus desplazamientos teniendo en cuenta la actualización de esta medida.