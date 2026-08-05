Gobernador de Antioquia celebra llegada de equipos electromecánicos para el Túnel del Toyo: “Por años, Invías los tuvo embodegados”

Este miércoles, 5 de agosto, el gobernador de Antioquia logró ganar una disputa que tuvo con el gobierno de Gustavo Petro en los últimos meses: los equipos electromecánicos que tanto reclamó para avanzar en la puesta en funcionamiento del Túnel del Toyo empezaron a llegar.

“Paisanos, estamos realmente emocionados y cómo no compartirles si ha sido una de las causas más importantes que hemos librado los antioqueños por más de un siglo: llegar a nuestro mar. Siguen las buenas noticias: arribó el primer contenedor con las bandejas portacables para instalar en el Túnel del Toyo”, escribió en la red social X.

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“Estos son los equipos electromecánicos que, por años, el Invías tuvo embodegados. En el segundo semestre de 2027, Antioquia y Colombia llegarán al mar de Urabá. ¡Qué alegría! Celebremos los nuevos vientos que soplan: Antioquia resistió. Dios les ha de pagar su solidaridad y civismo”, añadió.

Aunque el Instituto Nacional de Vías (Invías) había negado el traslado de esos equipos, que permanecían almacenados en bodegas de Bogotá, Medellín y Cañasgordas (Antioquia), con el argumento de que aún no habían finalizado algunas obras complementarias y de que existía un contrato que lo impedía, lo expresado por el gobernador muestra un panorama diferente.

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El 20 de julio, durante la conmemoración de la Independencia de Colombia, en un acto que contó con la participación del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el gobernador había solicitado apoyo para avanzar en el proyecto.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a la celebración y escribió: “Llegó el primer contenedor con los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo. Los mismos que el Gobierno Petro dejó durante años embodegados. Esta es la obra que Petro despreció. Dijo que el Túnel del Toyo era ‘para los ricos’ y decidió abandonarlo. Le incumplió a Antioquia al dejar de aportar cerca de $900 mil millones que le correspondían a la Nación. Y, como excusa, prometió el Acueducto de Urabá. No hizo ni lo uno ni lo otro”.

El Túnel del Toyo, eje central de la Vía al Mar, permitirá reducir el viaje entre Medellín y Urabá a cerca de cuatro horas. Foto: Gobernación de Antioquia. Foto: Foto: Gobernación de Antioquia.

También aprovechó para reconocer el trabajo del gobernador en el avance de esta obra.

“Mientras tanto, junto al gobernador Andres Rendon, asumimos la responsabilidad para que esta megaobra no se detuviera. Porque la vía al mar no es un proyecto para unos pocos: es la conexión de Antioquia y Colombia con el mar de Urabá; es más competitividad, más empleo, más oportunidades y mejor calidad de vida para millones de personas. Faltan pocas horas para que cese la horrible noche”.

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Este túnel, junto con las demás obras que hacen parte de ese complejo vial, permitirá reducir el tiempo de viaje entre Medellín y Apartadó, en el Urabá, a 4 horas y 30 minutos. Actualmente, ese recorrido toma cerca de seis horas.