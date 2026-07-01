Túnel del Toyo: ¿Cuál es el túnel cero y por qué es importante para conectar a Medellín con el Urabá antioqueño?

El Túnel del Toyo, también conocido como la Nueva Vía al Mar, presentó en las últimas horas uno de los avances más importantes desde el inicio de su construcción: el encuentro de sus dos frentes de excavación, un hito de la ingeniería conocido como el cale del Túnel 0. Con esta megaobra se busca reducir los tiempos de movilidad y fortalecer el comercio entre diferentes zonas del departamento, principalmente al conectar el Valle de Aburrá con el Occidente antioqueño y la subregión de Urabá.

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Esta estrategia hace parte de la iniciativa Autopistas de la Prosperidad, que ejecuta el Gobierno Nacional mediante el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G), diseñado para modernizar el sistema de carreteras del país.

Al respecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltaron a través de sus redes sociales la importancia de este nuevo logro con el que se optimizará la competitividad y la movilidad en el país.

El cale del Túnel 0 representa el momento exacto en el que los dos frentes de excavación se encuentran dentro de la montaña, confirmando la continuidad total de la estructura y marcando una etapa decisiva para su entrada en operación. La obra está ubicada en el municipio de Santa Fe de Antioquia y será el primer túnel que atravesarán los viajeros al ingresar a este corredor vial con destino hacia Urabá.

Esta infraestructura tiene una longitud de 995 metros y requirió una inversión cercana a los 120.000 millones de pesos. Además, hace parte del conjunto de 18 túneles, 31 puentes y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto que conforman el proyecto de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo.

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De acuerdo con la información oficial del proyecto, la obra completa registra un avance cercano al 87%. El primer tramo ya finalizó, mientras que el segundo continúa en ejecución con trabajos enfocados en túneles, puentes y vías a cielo abierto. Una vez concluido en su totalidad, este corredor permitirá una conexión más eficiente entre el centro del país y los futuros puertos de Urabá, impulsando el transporte de carga y el desarrollo económico de Antioquia.

Anuncian la finalización de obras de revestimiento en los 9,7 km del túnel del Toyo, en Antioquia. Foto: Alcaldía de Medellín.

Finalmente, las autoridades departamentales señalaron que este nuevo hito demuestra el riguroso ritmo de ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes de Colombia, considerada además una pieza clave para fortalecer la integración regional y mejorar la conectividad del departamento con el Caribe colombiano.