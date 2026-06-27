“Antioquia tiene presidente con el Tigre”: Abelardo De La Espriella al gobernador Andrés Julián Rendón

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, llegó este sábado, en horas de la mañana, hasta el municipio de San Pedro de los Milagros, en el departamento de Antioquia, en medio de la Peregrinación de la Esperanza por la Patria Milagro, que inició tras su victoria en las elecciones.

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En la primera jornada, De La Espriella visitó el Santuario Mariano de Nuestra Señora del Morro (Tubará), la Catedral Santuario de Nuestra Señora de los Remedios (Riohacha), la Basílica Menor del Señor de los Milagros (San Benito Abad) y el Santuario de San Pedro Claver (Cartagena), donde elevó oraciones por la paz, la seguridad, las familias colombianas y el futuro de la Nación.

El turno este sábado fue para el municipio de San Pedro de los Milagros, donde fue recibido por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien lo acompañó a una eucaristía de agradecimiento. Desde allí, De La Espriella ratificó su disposición para trabajar con el departamento.

“Señor gobernador, quiero que sepa que Antioquia tiene presidente con el Tigre. Yo quiero profundamente a este departamento. Todo mi compromiso, todo mi amor, todo mi afecto y toda mi admiración por este gran departamento que es la prueba viviente de que se puede construir la patria milagrosa”, señaló el mandatario electo.

De La Espriella aseguró que visitará con frecuencia el departamento, ya que espera llegar a todos su municipios, para trabajar por la seguridad, la salud, el desarrollo y el futuro de los antioqueños.

Entre las prioridades que destacó el gobernador para con el departamento se encuentra el tema de la seguridad. “Usted sabe que este gobierno le entregó al crimen la tranquilidad y la seguridad de la mayoría de los coterráneos”.

También se refirió al Túnel del Toyo y a la salud. “Vamos a meterle la mano duro, no solamente a esos tres temas, a todos los temas de Antioquia, porque yo hoy más que nunca estoy firme por Antioquia y firme por la patria”, dijo el presidente electo Abelardo De La Espriella.