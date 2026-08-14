Registrador nacional, Hernán Penagos, recibió reconocimiento de empresarios por la defensa de la democracia

Fue inevitable evidenciar la emoción que le produjo el gesto que tuvieron los empresarios en el Congreso de la Andi. Le hicieron un reconocimiento por la defensa de la democracia, lo que le implicó librar fuertes batallas contra el mismo Estado. “Parecía que al Estado le interesaba más apostarle al fracaso del sistema electoral”, manifestó.

El registrador Hernán Penagos fue ovacionado en el Congreso de la Andi, donde lo reconocieron por defender la independencia del sistema electoral. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/keVV6k6iTD — Revista Semana (@RevistaSemana) August 14, 2026

El auditorio le aplaudió durante varios minutos, por la resistencia, y Penagos aprovechó el espacio para recordar lo que significó, en materia de democracia, que durante un año y con lapsos muy cortos entre una jornada y otra, los colombianos depositaron 70 millones de votos, entre las elecciones del Congreso de la República, la primera y la segunda vuelta de los comicios por la presidencia de la República.

Durante el homenaje, Bruce Mac Master, como vocero de los empresarios, reconoció lo que llamó “el invaluable liderazgo en la defensa de la institucionalidad y el estado de derecho”.

Igualmente, destacó que la decisiva perseverancia de Penagos fue decisiva para proteger la confianza en el sistema electoral.

El poder judicial volvió a ser aplaudido largamente por los empresarios, por haber sido el contrapeso para el gobierno saliente

Si bien fue complejo enfrentar lo que llamó “un ataque sin precedentes, del Estado contra el mismo Estado”, también destacó las lecciones aprendidas. “Lo positivo de lo que ocurrió este año es que se hizo visible el papel democrático del sistema electoral y ahora, la ciudadanía conoce muchos temas que salieron a relucir”. Por ejemplo, destacó que ya muchos más colombianos saben ¿qué es un E14. Creo que ahora hay más cultura democrática", subrayó.

Uno de los mensajes con los que concluyó Penagos su intervención en el Congreso de la Andi, que contundente: “la democracia hay que seguirla protegiendo y cuidando. La pedagogía que se aplique para ello es clave”.