Empresarios llevan un recaudo superior a $31.000 millones, tras activar campaña de solidaridad con damnificados del terremoto

Continúa el entusiasmo de los empresarios colombianos que se reúnen en el Congreso de la Andi que se realiza en Cartagena. Los números se mueven rápidamente en la pantalla de conteo que empezó en cero el miércoles, 12 de agosto, cuando se instaló el evento que reúne a las empresas más grandes del país, tanto las asociadas al gremio como las que participan en la jornada académica del sector industrial.

Bruce Mac Master, en el Congreso de la Andi, presentó el informe que dibuja el panorama de la industria. Foto: Andi / Cortesía

Después de un día y medio de la agenda que busca exponer los diagnósticos del sector productivo, pero también las alternativas de solución a los problemas, el recaudo logrado ya acumula más de 31.318 millones de pesos.

No hay una meta, solo una convocatoria de solidaridad. En el escenario del congreso se recauda dinero, pero de manera individual, muchas empresas tramitan ayudas en especies. Los que producen arroz, los que elaboran alimentos lácteos, los que envasan el agua. Cada uno se suma con los productos que tiene en sus bodegas.

El balance definitivo será el viernes, cuando concluyan tres días de agenda del sector industrial.