“Su generosidad va a permitir mitigar parte de este dolor”: el vicepresidente José Manuel Restrepo agradeció donación de la Andi

En el segundo día del 11º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) y la 82ª Asamblea General de la Andi, el gremio de los empresarios, que se realiza en el Centro de Convenciones de Cartagena, el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien estaba invitado al encuentro, se excusó por no poder asistir debido a que se encuentra atendiendo la emergencia en Chocó tras el terremoto del pasado lunes, 10 de agosto.

ANDI donará el 50 % de los recursos recaudados en su congreso para la tragedia por el terremoto

El vicepresidente le agradeció a la Andi por haber donado más de 10.000 millones de pesos recaudados en el congreso para atender esta emergencia.

“Su generosidad va a permitir mitigar parte de este dolor y sufrimiento. El hecho de haber recolectado cerca de 10.000 millones de pesos hasta el momento en que yo conocí, es un acto de generosidad y solidaridad”, aseguró Restrepo.

Según dijo el vicepresidente, esos recursos se están utilizando para adquirir kits de alimentación, frazadas, colchones y demás elementos de atención básica para los más afectados.

“Vamos a necesitar todo su esfuerzo porque superado este primer momento viene la fase de reconstrucción y es una fase significativamente compleja porque fueron decenas de miles de casas las que se perdieron”, aseguró Restrepo.

El vicepresidente dijo que esas familias han perdido su hogar, otros que han perdido sus comercios, que en muchos casos eran su única fuente de ingresos.

“Hoy de corazón quiero agradecerles y decirles que ese gesto muestra la resiliencia de Colombia, de su sector empresarial, pero muestra la solidaridad que siempre ha tenido Colombia sin distingo de colores, de partidos, de ideologías en momentos difíciles como este que hoy vive”, afirmó el vicepresidente.

La ANDI reveló la cifra de los recursos que se han donado a la tragedia. Foto: Andi / Cortesía

Restrepo aclaró que el Gobierno de Abelardo De La Espriella es amigo de la iniciativa privada y “cree en la necesidad de que la inversión privada tiene que crecer, que tenemos que darle a la inversión privada las garantías, la confianza, la seguridad física y jurídica para seguir adelante”.

El vicepresidente mencionó que se debe buscar “más empresarialidad” para que haya incentivos a la inversión. “Que haya posibilidades para crecer más, para desarrollar sectores estratégicos como el sector agroindustrial, la industria, los servicios basados en conocimiento, la energía, el turismo sostenible, donde activemos de nuevo la infraestructura, la minería, los sectores de hidrocarburos, el sector de la construcción, entre otros”, señaló Restrepo.

Además, dijo que esperan seguir contando con el apoyo de los empresarios y reiteró la gratitud del Gobierno con las ayudas que han brindado hasta el momento.