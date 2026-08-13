Gobierno de Abelardo De La Espriella entregó los primeros equipos Starlink, de Elon Musk, en el epicentro del terremoto

Avanza el trabajo del Gobierno del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para atender la emergencia que se desató en el país producto del terremoto que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto.

Frente a la urgencia de restablecer la conectividad en varias regiones del país, afectadas por el fuerte sismo, el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a entregar los primeros equipos Starlink, del magnate Elon Musk.

Abelardo De La Espriella habló con el presidente de Emiratos Árabes Unidos: “Donación de 10 millones de dólares”

Los cuales fueron entregados por funcionarios de la UNGRD en San José del Palmar, zona del departamento del Chocó en donde se presentó el epicentro del terremoto.

“Restablecemos la conexión con el epicentro del sismo en Chocó. La #UNGRD entregó equipos #Starlink en San José del Palmar, epicentro del sismo de magnitud 7,4 registrado el lunes, para restablecer la conectividad y garantizar comunicación permanente con este municipio, clave para el reporte oportuno de daños y la coordinación de la respuesta”, expresó la cuenta oficial de la UNGRD.

Agregó: “También se fortaleció la conectividad en Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Unión Panamericana, priorizando las zonas más afectadas por la emergencia”.

En otro mensaje, la entidad del Gobierno expresó: “La UNGRD, en cabeza de su director general David Santiago Tamayo, mantiene activo el Puesto de Mando Unificado Nacional donde se monitorean las afectaciones y acciones de respuesta para mitigar los efectos del sismo de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El @SNGRDColombia continúa trabajando articuladamente para responderles a los territorios afectados”.

Sumado a ello, la UNGRD en sus redes sociales publicó una declaración del nuevo director David Tamayo, en la que “socializó las condiciones bajo las cuales se está recibiendo apoyo internacional para la búsqueda y rescate de víctimas del sismo de 7,4 que se presentó el 10 de agosto”.

“Actualmente se tramita la solicitud con los equipos de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel, debido a que están certificados a nivel internacional y actúan con los estándares de Insarag, bajo coordinación de la @ONU_es”, avanzó la UNGRD.

Nueva alerta de sismo en Cali: evacuaron varios edificios y suspendieron rescates este jueves 13 de agosto

Finalmente manifestó: “Además, son grupos totalmente autónomos, no van a demandar recursos adicionales a las administraciones municipales”. Su función será la de apoyar las labores de los equipos USAR de Colombia que actualmente se encuentran en los territorios salvando vidas”.