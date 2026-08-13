Abelardo De La Espriella anuncia nuevo golpe a las disidencias de Iván Mordisco: dan de baja a alias Max Max, y lanzó advertencia

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo golpe de la Fuerza Pública a las disidencias de alias Iván Mordisco. La operación se llevó a cabo en Valle del Cauca y en esta se dio de baja a Dubán Ramiro Castillo Cortés, conocido con el alias de Max Max.

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“Era el principal explosivista del Bloque Occidental Jacobo Arenas y de la estructura Jaime Martínez, con una trayectoria criminal de cerca de 10 años”, señaló.

De acuerdo con el jefe de Estado, el operativo fue realizado por el Ejército Nacional en la vereda La Cabaña, zona rural del municipio de Jamundí.

De La Espriella precisó que este sujeto es autor de varios atentados, como por ejemplo lo ocurrido el 10 de junio de 2025 cuando se realizó un ataque simultáneo contra varias estaciones de Policía en Cali.

Asimismo, alias Max Max estuvo detrás del atentado al Batallón Pichincha en la vía Panamericana, y del último ataque en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, el cual se efectuó con un camión bomba dejando a 20 personas fallecidas y varias heridas.

El presidente hizo énfasis de otras cinco acciones terroristas de las cuales este disidente era uno de los responsables. “Este bandida Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano”, dijo.

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“Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece. Este Gobierno está comprometido y respaldando a nuestra Fuerza Pública para acabar con la criminalidad”, apuntó.

Por último, el máximo mandatario dejó en claro que bandido que no se someta al imperio de la ley, será dado de baja, tal y como se ha venido haciendo en los más recientes operativos militares que han dejado varias bajas de grupos armados.

Este era el cartel que utilizaba la Fuerza Pública para intentar encontrar al sujeto. Foto: API

“Que viva nuestra Fuerza Pública, que viva Colombia y hoy más que nunca estoy firme por la patria”, concluyó.

El ministro de Defensa, general Jorge Mora, también se pronunció para destacar este resultado de la Fuerza Pública en contra de las estructuras que utilizan el terrorismo para sembrar miedo y violencia.

“La operación representa un golpe directo a la capacidad terrorista de esta estructura y demuestra que la Fuerza Pública seguirá llegando a quienes pretenden desafiar al Estado y poner en riesgo a los colombianos”, apuntó.

El jefe de la cartera de Defensa cerró diciendo: “No hay escondite ni territorio vedado para la justicia. Seguiremos actuando con firmeza, dentro de la Constitución y la ley”.