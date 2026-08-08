Abelardo De La Espriella anuncia golpe contundente contra el crimen; confirmó importante captura e hizo advertencia: “Se les acabó”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció, por medio de su cuenta de X, un “golpe contundente” contra el crimen organizado, lo que comienza a dejar en evidencia cómo será su política de seguridad.

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Según confirmó el Ejército Nacional, a través del Gaula del departamento del Meta, logró la captura de Héctor Bastidas Bravo, conocido con los alias de Bonito o Boni y quien es el segundo cabecilla de los llamados Comandos de Frontera.

El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Guamal, en el Meta, y se dio en medio de las directrices que ha dado desde el inicio el máximo mandatario sobre la necesidad de debilitar a las estructuras del crimen organizado.

“Esta captura, realizada por orden judicial y gracias al trabajo de inteligencia, demuestra que la Fuerza Pública está actuando para recuperar la seguridad y la tranquilidad de los colombianos”, escribió en su cuenta de X.

El mandatario aprovechó la publicación para hacerles una nueva advertencia a los criminales que siembran terror en el país. “A los delincuentes se les acabó la impunidad. La autoridad del Estado se respeta”, apuntó de manera clara.

“Patria, Honor y Lealtad. Nuestro compromiso es Colombia”, concluyó.

El Ministerio de Defensa también se pronunció asegurando que este sujeto se encargaba de sembrar terror en las comunidades del sur del país. “Su captura representa un golpe certero a las estructuras armadas y a quienes pretenden imponer su ley mediante la violencia”, escribió.

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La cartera dejó en claro que la Fuerza Pública no se detendrá y seguirá persiguiendo a los responsables de atentar contra la seguridad de los colombianos.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto tendría bajo su responsabilidad la coordinación de actividades relacionadas con el narcotráfico y de acciones contra integrantes de la Fuerza Pública y la población civil en zonas de Putumayo, Amazonas, Nariño y Ecuador.

Captura de alias Bonito en el Meta. Foto: Suministrado

Asimismo, alias Bonito tendría un papel relevante dentro de los planes de esta organización para recuperar y consolidar áreas en disputa con otras estructuras criminales, así como para mantener el control de corredores estratégicos empleados para el narcotráfico.

“La acción operacional debilita las capacidades de coordinación y control territorial de esta estructura criminal, afectando sus planes de expansión y sus intereses asociados a la ocupación de áreas y rutas estratégicas para el narcotráfico en Putumayo y zonas fronterizas con Ecuador y Perú”, indicó el Ejército.

Este anuncio se suma a la decisión de De La Espriella de ordenar el traslado de cárcel de los 117 líderes de las estructuras criminales vinculados a las diferentes negociaciones de paz que se venían adelantando con el anterior Gobierno de Gustavo Petro.

Esto, según dijo, tiene como objetivo que los delincuentes no sigan delinquiendo desde la cárcel de Itagüí, pues ahora estarán distribuidos en diferentes centros penitenciarios de máxima seguridad.

“En la era del Tigre se acabó la cárcel como centro de operaciones para los bandidos”, dijo el presidente y señaló que habrá “mano de hierro contra la delincuencia” durante su periodo en la Casa de Nariño.