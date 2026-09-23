Fuerzas Militares despliegan unidad élite antiterrorista: tiradores de alta precisión y equipos de asalto entran en acción en Santa Marta

El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia desplegó en Santa Marta, Magdalena, una unidad élite antiterrorista en medio del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Se trata de la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas, considerada la reserva estratégica de mayor nivel de las instituciones militares del país.

Con esta medida, se busca prevenir cualquier tipo de atentado terrorista que pretendan realizar los ilegales en esa zona del Caribe colombiano.

SEMANA conoció que dentro del dispositivo fueron desplegados tiradores de alta precisión, jefes de asalto y buzos especializados, quienes estarán ubicados en puntos claves previamente establecidos para fortalecer las labores de vigilancia y reacción.

A este componente se suman equipos tácticos de reacción inmediata, preparados para intervenir e interceptar posibles acciones terroristas.

De acuerdo con la información conocida, el despliegue también tiene como objetivo garantizar el control de corredores viales estratégicos y mantener unidades especializadas en máxima disposición para responder ante amenazas que puedan comprometer la seguridad en las zonas donde se desarrolla la operación.