Presidente del Congreso ofreció excusas por acto religioso en la posesión de Abelardo De La Espriella

El presidente del Congreso de la República, Honorio Henríquez, ofreció excusas públicas por el acto religioso que tuvo lugar el 7 de agosto en la posesión de Abelardo De La Espriella como jefe de Estado.

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá consideró que, en ese momento, se vulneró el principio de neutralidad religiosa en el acto denominado invocación y alabanza.

Abelardo De La Espriella cumplió orden de un juez y ofreció excusas por acto religioso en su posesión: “Viva Cristo Rey”

“Este pronunciamiento del presidente se da sin perjuicio de la impugnación que presentó el 1 de septiembre contra la decisión judicial, en defensa de la independencia y autonomía legislativa, y considerando que no hubo violación de la neutralidad religiosa, menos aún en un marco normativo que protege la libertad de cultos”, dijo su equipo de trabajo en un comunicado.

Al cierre de su intervención en la plenaria de este 23 de septiembre, dijo el senador: “Seguiremos trabajando, de la mano de Dios, con honor por Colombia”.