Este martes, 22 de septiembre, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, denunció a través de X que le habían retirado su esquema de seguridad.

“El Gobierno reconoce riesgo extraordinario. La respuesta: ¡Un chaleco! ¡Gracias por las garantías! Dos resoluciones de la UNP, una de junio y la más reciente de hace tres días; confirman que, según sus propios procedimientos, tengo un riesgo de seguridad extraordinario. Aún así, el agitador de Twitter @DidierblancoR decidió retirarme el esquema de seguridad, una decisión claramente política que aumenta el riesgo sobre mi vida. ¡Menos mal me dejaron el chaleco!“, dijo Carrillo en parte de un extenso mensaje en X.

Tras lo anterior, el congresista del Centro Democrático, Daniel Briceño, decidió enviarle un mensaje a Carrillo la mañana de este miércoles, 23 de septiembre.

“Les quitan las camionetas blindadas y los escoltas y pierden la cabeza. Ya no pueden ir a hacer mercado, a un restaurante o movilizarse sin un séquito de gente. Creen que andar en una Toyota les da estatus. El recorte a la UNP es más que necesario”, fue el mensaje de Briceño a Carrillo en X.