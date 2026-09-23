La carrera por la Gobernación del Valle comienza a incorporar nuevos nombres y uno de los que empieza a aparecer en la conversación es el de Fabio Arroyave Rivas, quien cuenta con experiencia en escenarios de decisión política tanto en el ámbito local como en el Congreso de la República.

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Arroyave fue concejal de Cali y presidió la corporación en 2014. Posteriormente llegó a la Cámara de Representantes, donde ejerció como representante del Valle del Cauca durante el periodo 2018 a 2022.

A este recorrido en el sector público se suma su formación como abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y su título de magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, estudios relacionados con la administración pública, el diseño de políticas y la gestión gubernamental.

Su eventual llegada a la contienda por la Gobernación dependerá de si finalmente decide presentar su nombre. Por ahora, su experiencia en el Concejo de Cali y en la Cámara de Representantes constituye el principal punto de referencia para analizar una posible aspiración al cargo.

El interés alrededor de Arroyave también abre la discusión sobre cuáles serían sus prioridades para el departamento en caso de avanzar hacia una candidatura y qué propuesta plantearía frente a los principales desafíos del Valle del Cauca.

De concretarse su aspiración, el exrepresentante tendría que trasladar su experiencia acumulada en los escenarios políticos a una propuesta específica para el departamento, en una contienda que comenzará a definir sus principales protagonistas de cara a las elecciones territoriales de 2027.