Revelan cómo está Kaia Gerber tras la muerte de su hermano Presley, hijo de Cindy Crawford

La muerte de Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, ha dejado a su familia atravesando un momento de profundo dolor. El modelo estadounidense falleció el domingo a los 27 años, según confirmó uno de sus representantes.

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford: la familia confirmó la inesperada noticia

Una fuente cercana al entorno familiar habló con Page Six sobre el estado de Kaia Gerber, la hermana del joven fallecido y aseguró que la pérdida ha sido especialmente difícil para ella.

“Kaia y Presley eran increíblemente unidos (...) No sé cómo va a seguir adelante sin él”, afirmó la fuente al medio estadounidense. La persona consultada también aseguró.

Kaia y Presley crecieron juntos en Malibú y siguieron caminos similares al incursionar desde jóvenes en la industria del modelaje y el entretenimiento.

“Eran mucho más que hermanos (...) Ella está desconsolada. Eran como mejores amigos”, sostuvo la fuente citada por Page Six.

Presley Gerber nació en California en 1999 y comenzó su carrera como modelo cuando tenía 16 años. Su hermana Kaia también se involucró en las pasarelas y campañas de importantes firmas de moda y marcas de diseñador, siguiendo los pasos de su madre, Cindy Crawford.

La familia, por ahora, ha pedido privacidad ante la situación: “La familia pide que se respete su intimidad en esta difícil situación”, indicó el representante de Crawford, según declaraciones citadas por CNN y TMZ.

La causa de la muerte de Presley no ha sido comunicada oficialmente. Sin embargo, de acuerdo con un aviso de defunción disponible en el sitio web del médico forense del condado de Los Ángeles, el joven se encontraba en un centro de rehabilitación.

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En años anteriores, Presley había hablado públicamente en redes sociales sobre sus problemas relacionados con el consumo de drogas y su salud mental. No obstante, las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido establecidas públicamente.