Revelan la verdadera causa de muerte de Hayden Panettiere, tras semanas de investigación: esto dice el informe forense

La actriz Hayden Panettiere murió por los efectos tóxicos del fentanilo y otras sustancias, según confirmó este martes la oficina del forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur. La autoridad clasificó la muerte como accidental, cerrando así una de las principales dudas alrededor del fallecimiento de la artista, ocurrido el pasado 16 de agosto.

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Panettiere, de 36 años, fue encontrada sin vida en un apartamento de Greenville, donde se encontraba temporalmente. Los servicios de emergencia llegaron después de una llamada al 911 y hallaron a la actriz en paro cardíaco. Aunque intentaron reanimarla, no lograron hacerlo.

La noticia vuelve a poner el foco sobre una vida marcada por la fama desde muy temprana edad, pero también por problemas de salud mental y abuso de sustancias.

Panettiere comenzó su carrera cuando tenía menos de un año y alcanzó reconocimiento internacional gracias a producciones como Héroes y Nashville.

La actriz falleció a sus 36 años de vida. Foto: Netflix

Durante sus primeros años de adultez enfrentó depresión posparto y adicción, situaciones que afectaron su carrera durante varios períodos. En 2026, además, decidió hablar con mayor libertad sobre sus experiencias a través de unas memorias y de distintas apariciones públicas.

La investigación sobre su muerte había contemplado la posibilidad de que la actriz hubiera consumido una pastilla falsificada que creía que contenía otra sustancia.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas y autoridades de Los Ángeles entrevistaron a varias personas para conocer qué ocurrió antes de su fallecimiento.

Según el reporte de la policía, su novio, Brian Hickerson, y el hermano de este, Zach, fueron quienes llamaron al 911 para avisar que Panettiere no respondía. Los dos fueron interrogados por separado en el lugar. Brian, además, entregó a un agente una bolsa que contenía los medicamentos de la actriz. La muerte causó conmoción entre sus seguidores, compañeros y personas cercanas.

Su expareja, el exboxeador Vladímir Klitschko, le rindió homenaje y aseguró que trabajaría para que su hija Kaya mantuviera siempre presente el recuerdo de su madre.

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La muerte también causó conversaciones sobre las dificultades que enfrentan las estrellas infantiles al crecer bajo una exposición constante.

La historia de Panettiere, marcada por éxitos, problemas personales y un intento de recuperar su carrera, volvió a quedar en el centro de la atención pública tras su muerte.

El caso de esta actriz deja nuevamente una pregunta difícil: cómo acompañar a quienes atraviesan adicciones y salud mental cuando la fama convierte cada batalla personal en un asunto público también.