Expareja de Hayden Tanettiere se despide con un mensaje desgarrador, luego de la muerte de la actriz a los 36 años: “Era una parte importante en mi vida”

El mundo del cine continúa impactado con la trágica muerte de la actriz Hayden Panettiere este domingo 16 de agosto a los 36 años, apenas 24 horas después de viajar de Los Ángeles a Greenville (Carolina del Sur) con su pareja Brian Hickerson, con el que mantenía una complicada relación repleta de altibajos desde hacía varios años.

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Aunque todavía no se han hecho oficiales las causas de su repentino fallecimiento, diferentes medios de comunicación estadounidenses apuntan (mientras continúa la investigación policial) a que podría tratarse de un paro cardíaco a causa de una posible sobredosis de opiáceos, descartando circunstancias sospechosas o violentas en el suceso.

Según el informe preliminar, en horas de la tarde del pasado domingo los servicios médicos recibieron una llamada de una persona cercana que alertaba de “una mujer inconsciente” en una residencia de Greenville, y aunque los sanitarios de Emergencias acudieron rápidamente al lugar y emplearon un “soporte vital cardíaco avanzado” para intentar reanimar a la intérprete, fue imposible reanimarla, y se certificó su muerte.

Este martes su expareja y padre de su única hija, Kaya, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, se despidió públicamente de Hayden con un desgarrador mensaje en redes sociales.

La actriz falleció a sus 36 años de vida. Foto: Netflix

Vale la pena recordar que la protagonista de Nashville renunció a la custodia de la pequeña en 2018 a causa de sus problemas con el alcohol y una depresión posparto que no se veía capaz de superar.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Dejó este mundo demasiado pronto. Hayden, aunque ya no era mi pareja, era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya. Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, a la vez que enfrentaba los aspectos más difíciles de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupó en nuestras vidas”, escribió inicialmente.

Además, contó cómo hará que su hija recuerde a su madre: “A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde a la persona que fue. Extiendo mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, a sus amigos y a sus fans, quienes también están de luto hoy”.

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“Personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto. Les pido a todos que respeten los sentimientos y la privacidad de nuestra familia durante este momento tan difícil. Por ahora, esto es todo lo que quiero decir. Gracias a todos los que están apoyando a mi familia y expresando sus sinceras condolencias. Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna”, concluyó en Instagram junto a una instantánea con la actriz y con su niña.

Además, uno de sus íntimos amigos, el músico Clayton Johnson, reveló cuál fue el último deseo que expresó Hayden apenas dos semanas antes de su muerte. “Dulce Hayden. He pasado la noche tratando de procesarlo, tratando de encontrar las palabras correctas, pero realmente no las hay. Sobre todo, realmente espero que estés en paz y reunida con Jansen (hermano de la intérprete, fallecido en 2023 a causa de una malformación congénita del corazón). Han pasado un par de semanas desde nuestra última llamada telefónica, pero la última cosa que me dijiste fue: ‘Honestamente, la gente piensa que es una broma pedir la paz mundial, pero esa sería yo’. Esa eras tú en pocas palabras. Agradezco haberte conocido, y siempre estaré agradecido por los recuerdos. Vuela alto, Hayden”, expresó en redes sociales.