Murió Víctor Hugo Ayala, el mayor intérprete del Himno Nacional: tenía 92 años

La música colombiana está de luto, pues este martes 6 de octubre se confirmó la muerte de Víctor Hugo Ayala, reconocido cantante que dedicó buena parte de su vida a la música romántica y que dejó una huella particular en la interpretación del Himno Nacional de Colombia.

La noticia comenzó a circular en redes sociales, donde seguidores y personas cercanas a la música recordaron al artista y expresaron mensajes de condolencia por su fallecimiento. Sin embargo, no se han dado a conocer públicamente las circunstancias que rodearon su muerte, la cual se presentó a la edad de 92 años.

Ayala fue una de las voces que marcó la interpretación del bolero en el país, ya que su estilo romántico y su forma de interpretar cada una de las letras le permitió construir una trayectoria que lo convirtió en una figura reconocida dentro de la música colombiana.

Fue uno de los intérpretes del Himno Nacional

Uno de los capítulos más recordados de su carrera estuvo relacionado con el Himno Nacional. El cantante llegó a ser considerado uno de sus mayores intérpretes, especialmente por haber registrado las once estrofas de la composición que habitualmente no se escuchan de manera completa en los actos oficiales.

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Esto hizo que su nombre quedara ligado a una de las piezas musicales más representativas de Colombia y su interpretación permitió acercar al público a una versión extensa del himno, más allá de la estrofa y el coro que suelen escucharse en ceremonias y eventos públicos.

La partida de Víctor Hugo Ayala deja así un capítulo importante en la historia de la música romántica colombiana. A sus 92 años, el artista se despide después de una extensa trayectoria en la que el bolero, las canciones de amor y su particular vínculo con el Himno Nacional ocuparon un lugar central.