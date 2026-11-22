Arrancó oficialmente la era de Jorge Bava como entrenador de Junior de Barranquilla. El uruguayo, de 45 años, asume en el equipo Tiburón con miras a los tres torneos locales de 2027 y la Copa Libertadores.

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Además, todo apunta a que Bryan Rovira es el primer refuerzo para Jorge Bava en Junior de Barranquilla. La información la entregó el periodista Mariano Olsen, cercano al mercado de fichajes, por medio de su cuenta de X.

“Confirmado: Bryan Rovira será nuevo jugador de Junior de Barranquilla”

Olsen ha seguido de cerca el tema de Bryan Rovira, y desde hace días atrás informó que Junior sondeaba por el volante de 29 años.

“Confirmado: Bryan Rovira será nuevo jugador de Junior de Barranquilla”, informó el periodista referenciado, el pasado 21 de noviembre, por medio de su cuenta de X.

CONFIRMADO BRYAN ROVIRA será jugador de @JuniorClubSA https://t.co/Dwspo7Z2hG — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 21, 2026

De no ocurrir nada extraordinario, Bryan Rovira sería oficializado pronto como nuevo jugador de Junior de Barranquilla. Eso, mientras aún se define el futuro de varios jugadores del plantel de cara al 2027.

Sobre Bryan Rovira, es un volante que venía jugando con Deportes Tolima, y su contrato allí vence el 31 de diciembre de 2026. Se formó en Atlético Nacional y ha tenido paso por Envigado, Bucaramanga y la Universidad Católica de Chile.

Transfermarkt le coloca un valor aproximado en el mercado de 700.000 euros, aunque el más alto de su carrera, hasta ahora, data de febrero de 2020, cuando jugaba en Nacional y alcanzó los 1.3 millones de euros.

Junior trabaja por el paraguayo Gustavo Velázquez

Mientras lo de Bryan Rovira parece estar listo, Junior de Barranquilla le sigue la pista al defensor paraguayo Gustavo Velázquez. La información la entregó el mismo Mariano Olsen, con detalles sobre cómo avanza el tema.

“Gustavo Velázquez ya analiza la oferta formal de Junior de Barranquilla para sumarse al equipo 2027. El defensor paraguayo de Cerro Porteño, quien también es pretendido por Libertad, recibió con agrado la propuesta del club barranquillero”, fue la información del comunicador.

GUSTAVO VELÁSQUEZ (35) ya analiza la oferta formal de @JuniorClubSA para sumarse al equipo en 2027. El defensor paraguayo de Cerro Porteño, quien también es pretendido por Libertad, recibió con agrado la propuesta del club barranquillero. https://t.co/RSrdClqOae — Mariano Olsen (@olsendeportes) November 21, 2026

Gustavo Velázquez, de 35 años, nació en Yataity del Norte (Paraguay) el 17 de abril de 1991. Es defensor central, mide 1.79 metros y su contrato con Cerro Porteño vence el próximo 31 de diciembre.

Newell’s (Argentina), FC Juárez (México) y Lobos BUAP (México) han sido la experiencia internacional de Velázquez. En su natal Paraguay ha jugado con Sportivo Luqueño, Nacional (P), Sol de América y el ya mencionado Cerro Porteño.