Este domingo 22 de noviembre fue movido para los futbolistas colombianos en el mundo. Hubo varias anotaciones cafeteras en diferentes continentes, algo que debería llamar la atención del entrenador de la Selección, Néstor Lorenzo.

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A continuación, algunos de los jugadores colombianos que marcaron este domingo:

Juan David Cabal en Juventus vs. Venezia

En la goleada 4-0 de Juventus sobre Venezia, Juan David Cabal anotó el tercero. Un cabezazo del colombiano, al minuto 65, puso la goleada en Turín y desató alegría total en la afición de La Vecchia Signora.

¡GRITO COLOMBIANO EN LA GOLEADA DE JUVENTUS! Juan Cabal se impuso en las alturas y selló su tanto en el triunfo por 4-0 de la Vecchia Signora ante Venezia por la fecha 12 de la #SerieAxESPN. 📺 Mirá la #SerieA por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/LemBVoyn5U — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Jhon Córdoba en Krasnodar vs. Dynamo Moscú

Después del Mundial 2026, Jhon Córdoba no volvió a ser convocado en Selección Colombia. Sin embargo, sigue anotando en Krasnodar de Rusia, y este domingo abrió el marcador sobre Dinamo Moscú que, a la postre, acabó empatando (1-1).

0-1 Cordoba (https://t.co/z4Bra4bnYH) https://t.co/fHQuNXkyQD — RPL Sky (@RPLNews_eng) November 22, 2026

Jaminton Campaz en Central vs. Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

“El bicho está imparable”, dicen en Argentina. Jaminton Campaz no solo anotó en la victoria de Rosario Central sobre Gimnasia de Mendoza, sino que le dio la asistencia a su compañero, Enzo Copetti, en el 2-0.

EL BICHITO APROVECHÓ EL ERROR DEFENSIVO E HIZO DELIRAR AL GIGANTE DE ARROYITO: Campaz anotó el 1-0 de Rosario Central contra Gimnasia de Mendoza en los octavos del #TorneoClausura. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/vjAkEZBDvY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

OTRO REGALITO PARA EL CANALLA: Rosario Central presionó y Copetti definió con mucha clase para marcar el segundo gol ante Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Arroyito. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/LC6d2W7oqE — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2026

Jhon Jáder Durán en Benfica vs. Torreense

Por la Taça de Portugal, una de las grandes polémicas de la Selección Colombia, Jhon Jáder Durán, se reportó con anotación.

Durán encajó gol en el triunfo 3-1 de Benfica sobre Torreense. Le llovieron aplausos al colombiano, cuyo próximo llamado a la Selección que dirige Néstor Lorenzo sigue siendo una completa incógnita.

Cruzamento teleguiado de Dahl para Durán abrir o marcador 🦅 #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #SCUTorreense #SLBenfica https://t.co/7nYa3kX8jW — sport tv (@sporttvportugal) November 22, 2026

Steven Mendoza y Kerwin Vargas con Paranaense

Paranaense, cuarto en el Brasileirao luego de 36 fechas, venció 4-2 a Remo este domingo. Allí, dos colombianos aportaron en el triunfo del Furacão y la prensa en Brasil habla de ellos.

Primero fue Steven Mendoza (9′), quien captó un rebote dentro del área y definió con calidad ante el portero de Remo. Era el 1-0 a favor de su equipo.

🔥⚽🇨🇴 ¡GOL COLOMBIANO EN BRASIL! ¡Stiven Mendoza puso a ganar a Athletico Paranaense contra Remo! #BrasileiraoxWIN https://t.co/pqDchBmPkW — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2026

Kerwin Vargas (32′) puso el 2-0 parcial con el que se fueron al descanso.

🔥⚽🇨🇴 ¡GOL COLOMBIANO EN BRASIL! ¡Stiven Mendoza puso a ganar a Athletico Paranaense contra Remo! #BrasileiraoxWIN https://t.co/pqDchBmPkW — Win Sports (@WinSportsTV) November 22, 2026

Vargas suma otra actuación destacada y su nombre se empieza a volver tendencia en redes sociales.