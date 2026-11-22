El pasado sábado, 22 de noviembre, se jugó completa la primera fecha de los cuadrangulares finales en la Liga BetPlay 2026-ll. Además de tener implicación en cada grupo, la tabla de reclasificación también es noticia.

Así quedó el grupo A tras el empate entre Once Caldas y Nacional: celebra Medellín

La tabla del grupo B tras empate de Millonarios ante el Cali y visita de América al Bucaramanga

Así fueron los resultados en la primera fecha de cuadrangulares:

Grupo A:

Independiente Medellín 1 - 0 Santa Fe

Once Caldas 0 - 0 Atlético Nacional

Grupo B:

Atlético Bucaramanga 2 - 2 América de Cali

Deportivo Cali 0 - 0 Deportivo Cali

Tabla de reclasificación tras la primera fecha de cuadrangulares

Atlético Nacional llega a 96 puntos, en 45 partidos jugados, y ya nadie lo va a alcanzar en el liderato de la reclasificación. De hecho, hace varias semanas se confirmó su clasifciación, por este ítem, a la Copa Libertadores 2027.

América de Cali es segundo con 71 puntos en 41 partidos. De momento, la mecha está entrando a Libertadores junto a Nacional, pero aún no está asegurada.

Reclasificación tras el juego Once Caldas 0, Nacional 0. https://t.co/Z3vHFeHh0w — José Orlando Ascencio (@josasc) November 22, 2026

Independiente Santa Fe (69 puntos), Junior de Barranquilla (66 puntos), Deportes Tolima (64 puntos) y Deportivo Cali (63 puntos) completan del tercer al sexto puesto respectivamente.

Como Junior ya tiene asegurada su clasificación a Copa Libertadores, tras ser campeón del primer semestre, los equipos que parcialmente están entrando a Sudamericana 2027 son Santa Fe, Tolima y Deportivo Cali.

Sin embargo, los cupos a Sudamericana se mueven. Como Deportes Tolima no está jugando cuadrangulares, y no puede sumar puntos en el acumulado del año, sus perseguidores ya lo están alcanzando y será cuestión de tiempo para que le quiten ese cupo.

Once Caldas, Medellín, Bucaramanga y Millonarios tratan de sumar la mayor cantidad de unidades posibles para obtener un cupo a torneo Conmebol.

Cupos para Colombia en Copa Libertadores 2027

Conmebol le da a Colombia cuatro cupos para la Copa Libertadores 2027, que se distribuyen de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Cupos para Colombia en Copa Sudamericana 2027

Para la Copa Sudamericana 2027, Conmebol también le da cuatro cupos a Colombia. Sin embargo, se distribuyen diferente. Así: