La familia de la periodista colombiana María Carolina Hoyos ha atravesado momentos profundamente dolorosos, marcados por el secuestro y posterior asesinato de su madre, Diana Turbay, así como por la muerte de su hermano, Miguel Uribe Turbay. Estos hechos han dejado una profunda huella en su entorno familiar.

“Lloraba mucho por las noches”: María Carolina Hoyos recordó los meses más difíciles tras el secuestro de su mamá, Diana Turbay

Durante una entrevista en el videopodcast Sin Filtro de SEMANA, correspondiente al episodio 19 de la cuarta temporada, María Carolina Hoyos Turbay compartió varios detalles de su vida personal, entre ellos, la historia de cómo conoció a su esposo.

“Yo le digo a mi abuela: en mi vida me vuelvo a casar, me sabe a cacho. Me voy a dedicar a trabajar y a educar a mis niños. Y en realidad, pues, no cumplo eso. Porque un tiempo después, Miguel, mi hermano, me presenta a mi actual marido”, señaló en la entrevista.

La gestora social y presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia contó que, después de una experiencia anterior, había decidido no volver a casarse, pero su hermano Miguel tuvo un papel importante para que cambiara de opinión.

“Yo ya había jurado que yo no iba a volver. Y eso me parecía que no me estaba gustando el cuento del matrimonio (...) Culpa de Miguel. Pero una gran culpa, porque le debo un buen marido. Entonces, pues, en medio de todo, me sirvió muchísimo que me ayudara a cumplir ese juramento”, añadió en diálogo con SEMANA.

María Carolina Hoyos Foto: Alejandro Acosta

Según relató, hoy se siente feliz con su esposo y considera que la “vida en pareja” permite compartir tanto los momentos difíciles como las alegrías. Además, destacó la familia que han construido juntos, pues él tiene cuatro hijos y ella dos.

“Me siento feliz. Yo creo que en la vida, como en el buceo, es mejor estar en pareja, para bien y para mal. Para tolerarse lo que no es tan chévere, como para celebrar y acompañarse en lo que sí es chévere. Nadie es perfecto, pero yo consigo mi vida en pareja. Juan tiene cuatro hijos y yo tengo dos hijos. Entonces tenemos una familia grande. Los paseos familiares son grandes, numerosos. Nos sentimos acompañados, tenemos propósitos comunes. Yo me siento bendecida de poder estar en pareja”, señaló María Carolina Hoyos Turbay.