Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas, publicó nostálgico mensaje por muerte de su suegra: “En el cielo serás feliz”

La pareja el presentador recalcó todo lo bueno que tenía la mujer.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

12 de febrero de 2026, 10:38 a. m.
Inés María Zabaraín se despide de su suegra con emotivo mensaje
Inés María Zabaraín se despide de su suegra con emotivo mensaje

Jorge Alfredo Vargas, uno de los presentadores de noticias más reconocidos en el país, se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida: el fallecimiento de su madre.

Este triste suceso se dio a conocer en la tarde del pasado martes 10 de febrero y fue su compañera de set de noticias, María Lucía Fernández, quien aprovechó uno de los espacios para enviarle un mensaje de acompañamiento y condolencias al presentador.

“Y antes de finalizar, nuestro abrazo, solidaridad y, sobre todo, cariño para nuestro querido compañero Jorge Alfredo Vargas, su señora, sus hermanas y toda la familia. Lucía, la mamá de Jorge Alfredo, falleció este mediodía. Compañero, nuestro más sentido pésame”, dijo Malú.

Jorge Alfredo Vargas y su mamá
Jorge Alfredo Vargas y su mamá

Esposa de Jorge Alfredo Vargas dio nostálgico mensaje, tras conocer muerte de su suegra

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de la señora Lucía Angulo, muchas personas se pronunciaron, especialmente colegas del medio, entre ellas su esposa, Inés María Zabaraín.

A través de un post en su cuenta de Instagram, Inés compartió una foto en la que aparecía junto a la señora Lucía y escribió un mensaje en el que resaltó todas las cualidades de la mujer y le agradeció por haber formado parte de su vida durante tanto tiempo.

“Y a ti, ¿qué suegra te tocó? La mía me la mandó Dios. ¡Era una mujer alegre, divertida, honesta, respetuosa, cariñosa... una madre ejemplar y una abuela amorosa!”, escribió inicialmente la presentadora.

Por último, escribió: “Gracias Lucía por ser parte de mi vida durante tantos años... sé que en el cielo serás feliz! ¡Besos a mi Ine”.

Mensaje de despedida de Jorge Alfredo Vargas

Con un profundo dolor, el presentador también publicó una foto a blanco a negro junto a su mamá y dejó un sentido mensaje:

“Madre mía y ahora qué vamos a hacer? Ya no vas a estar cuando te llame al terminar el noticiero y te digo, qué haces? y me respondas: pensarte! Ya no vas a estar para darme la bendición en las noches o mandarme el mensaje con la oración de la mañana. Ya no vas a estar para prepararme la torta de macarrones. Ya no estarás para reírnos a carcajadas, para contarnos cuentos, para viajar a tu Anapoima que te encantaba o al mar de Santa Marta. Ya no estarás para nuestros almuerzos de domingo y no estarás para darme esos consejos de madre que me harán falta... Ya no estarás para consentir a tus nietos como lo hiciste desde que nacieron [...]”, escribió Jorge Alfredo.

