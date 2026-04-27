Margarita Rosa de Francisco habló sobre inquietante situación que la afectó: “Hicieron muy bien el daño”

En los últimos años, Margarita Rosa de Francisco decidió tomar distancia de los sets de grabación para centrarse en otras facetas personales y creativas. La escritura se consolidó como uno de sus principales medios de expresión, desde donde comparte reflexiones, emociones y posturas con mayor libertad.

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De forma paralela, la también actriz ha mantenido una participación activa en redes sociales, donde opina sobre asuntos políticos y coyuntura nacional, generando tanto respaldo como controversia entre sus seguidores.

Pese a enfrentar críticas y comentarios hostiles en estos espacios, recientemente volvió a captar la atención pública por un hecho inesperado que incluso encendió las alarmas en su entorno cercano. Su hermano, Martín de Francisco, utilizó su cuenta en X para advertir que el perfil de la escritora había sido vulnerado y permanecía bloqueado, por lo que pidió a sus seguidores estar atentos.

Días después, y aún sin recuperar el control de su cuenta oficial, Margarita Rosa reapareció en Instagram, donde explicó lo sucedido y expresó su desconcierto ante la situación. A través de una publicación, indicó que recurrirá a un perfil alterno para continuar compartiendo contenido e interactuando con su audiencia sobre temas políticos, sociales y de interés general.

No obstante, en su nueva cuenta, varios usuarios han preguntado constantemente qué fue lo que pasó, a lo que la escritora se ha referido con desconcierto. La famosa ha sido puntual en que no sabe qué ocurrió, pero seguía intentando recuperarla.

Días atrás, dos personas quisieron ayudarla e indagar al respecto, recibiendo la misma respuesta por la incertidumbre que rodeaba el caso. Margarita Rosa apuntó que solamente la bloquearon, sin dar alguna explicación al respecto.

“¿Qué pasó con la otra cuenta?”, dijo un usuario, a lo que ella respondió: “No sé. De un momento me la bloquearon. Sabroso”.

Margarita Rosa de Francisco, escritora y actriz colombiana. Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Otro seguidor volvió a lanzar la interrogante a mitad de abril, por lo que ella fue enfática que quienes le querían hacer daño, lo lograron con esta clase de conductas. Pese a sus intentos, el perfil sigue activo y sin acceso.

“Nada que puedo recuperarla. Hicieron muy bien el daño”, escribió en un post.

Aquel hombre envió unas palabras, sugiriéndole hablar con la red social, esperando que le den una respuesta puntual de lo que pasó. De igual manera, le afirmó que, probablemente, estaba hackeada su cuenta, por lo que debía solicitar ayuda.

“Margarita, ¿has hablado con X al respecto? Si un día llegaste y no te pudiste loguear porque la clave ya no era la misma, seguro que tiene solución. Pero el cómo te podría advertir de muchas cosas, como de estás hackeada y que tu computadora está ‘gemeleada’ por decirlo de alguna manera. Está claro que la pista principal de lo que pasó fue el último tweet que escribiste. Es muy posible que estés hackeada”, dijo.