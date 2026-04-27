Partidos de Libertadores y Sudamericana con canal para ver en vivo: Millonarios, América, Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

La fase de grupos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores sigue su rumbo por la tercera fecha con clubes colombianos en acción. Millonarios y América de Cali se dan cita en el segundo torneo de la región, mientras que el Deportes Tolima, Santa Fe, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla lo harán en la máxima competencia de Conmebol.

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El primero en entrar en acción es Millonarios, dirigido por Fabián Bustos y con una enorme oportunidad para saldar la gran deuda internacional que carga en su historia. El equipo azul llega a esta tercera fecha de la Copa Sudamericana luego de tambalear en la Liga Betplay y acariciar la eliminación en el torneo local.

Millonarios tendrá frente a frente al Sao Paulo brasileño por la tercera fecha de la Sudamericana, que ya desea definitivamente saltar en el grupo C y encaminar la clasificación a los octavos de final desde la primera posición. En El Campín de Bogotá, el gigante paulista espera dar el golpe y el embajador anhela estar a la altura para obtener la victoria e intentar sacudirse de los malos resultados.

Millonarios y São Paulo se verán cara a cara por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. Foto: Izq: Colprensa - Cristian Bayona / Der: Getty Images

América de Cali es el otro representante de Colombia en la Copa Sudamericana. La historia también le ha castigado en el ámbito internacional con cuatro finales de Copa Libertadores en los 80 y 90 que lo hacen muy reconocido en el continente. El gigante vallecaucano es un invitado de lujo a esta edición y estuvo en el bombo 1 en el sorteo.

Por la tercera fecha del grupo A, América de Cali se presenta en Argentina contra Tigre, en el duelo que es considerado el más difícil del club colombiano en esta zona de competencia. El club rojo viaja al sur del continente luego de caer en el clásico vallecaucano ante Deportivo Cali.

Colombianos en la Copa Libertadores

Santa Fe es representante colombiano en la Copa Libertadores y apunta a dar la sorpresa. El club bogotano solo suma un punto en el torneo internacional, pero el repunte en la Liga Betplay da confianza para el duelo contra Platense en Argentina. Los jugadores y el cuerpo técnico de Pablo Repetto confían que los tres puntos pueden ser posibles en suelo argentino.

Pablo Repetto y Hugo Rodallega se encontrarán en Santa Fe Foto: Getty Images y Colprensa

Deportes Tolima hará de local en la tercera fecha de la fase de grupos y espera la visita del Coquimbo Unido de Chile en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué.

Por otra parte, Independiente Medellín también jugará en Colombia (Atanasio Girardot), contra Cusco de Perú, y así como sus colegas, la victoria es casi obligatoria para seguir remando en búsqueda de la clasificación. Junior viaja a Perú para enfrentar al Sporting Cristal en Lima.

Horarios y TV en Copa Libertadores y Sudamericana

Copa Sudamericana



Fecha Partido Hora (COL) Televisión / Streaming Martes 28 de abr. Millonarios FC vs. São Paulo (BRA) 7:30 p.m. DGO / DSports Jueves 30 de abr. Tigre (ARG) vs. América de Cali 7:00 p.m. ESPN / Disney+

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