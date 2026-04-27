Aura Cristina Geithner regresó a ‘La casa de los famosos’ y destapó secreto de las votaciones

La recta final de La casa de los famosos continúa generando conversación dentro y fuera del reality, esta vez por cuenta de Aura Cristina Geithner, quien se conectó en vivo con los participantes y dejó al descubierto una información que no pasó desapercibida.

La actriz, quien salió en la eliminación del más reciente domingo, intervino en la transmisión con un mensaje que terminó agitando el ambiente entre los concursantes.

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Durante su intervención, Geithner saludó a los finalistas y reconoció el esfuerzo que los ha llevado a ubicarse en el top 8 de la competencia.

“Participantes de La casa de los famosos, es un gusto saludarlos a todos. Top 8, muchas felicidades, se lo merecen”, expresó.

Sin embargo, lo que parecía un breve mensaje de apoyo tomó otro rumbo cuando decidió compartir lo que ella misma describió como un “secretico”.

Esto dijo Aura Cristina Geithner en su última conexión en 'La casa de los famosos'. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

“Únicamente vine a decirles que ya están en la recta final, entonces afinen y escuchen sus estrategias, porque les voy a contar algo”, añadió, generando expectativa entre los participantes.

Posteriormente, soltó la frase que encendió la polémica: “Los hombres están subiendo y las mujeres están bajando. Ahí se los dejo de tarea”.

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El comentario no solo sorprendió a los concursantes, sino que encendió las alarmas entre los seguidores del programa, pues va en contravía de una de las reglas más estrictas del formato, las cuales pretenden evitar cualquier tipo de información del exterior que pueda influir en las estrategias dentro de la casa.

Aunque Geithner no dio cifras ni detalles específicos, su afirmación dejó entrever una tendencia en las votaciones del público, lo que podría alterar el comportamiento de los finalistas en esta etapa decisiva.

Una de las primeras en reaccionar fue Beba de la Cruz, quien no ocultó su incomodidad frente a la situación. “Ella no debería decir eso”, expresó, dejando en evidencia su preocupación por las posibles consecuencias de ese tipo de comentarios.

Para la participante, este tipo de información puede influir directamente en las decisiones que se tomen dentro del juego, rompiendo el equilibrio que se intenta mantener entre estrategia y convivencia.