‘La casa de los famosos’: Alejandro Estrada destapó la millonada que gasta al mes en su hogar

En medio de una conversación en la sala de La casa de los famosos Colombia, los participantes volvieron a dejar en evidencia uno de los temas que más curiosidad despierta entre los televidentes: cuánto dinero necesitan para sostener su estilo de vida fuera del reality.

Esta vez, el turno fue para Alejandro Estrada, quien sorprendió al revelar la millonaria suma que destina mensualmente a su hogar.

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Durante el diálogo, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, el actor habló con naturalidad sobre sus finanzas personales y los compromisos económicos que enfrenta.

Según explicó, su gasto mensual total oscila entre los 20 y 25 millones de pesos colombianos, una cifra que incluye no solo su vida personal, sino también responsabilidades laborales, su equipo de trabajo y obligaciones relacionadas con su empresa.

Alejandro Estrada hizo polpemica revelación en 'La casa de los famosos'. Foto: Tomada de YouTube RCN

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando desglosó cuánto corresponde exclusivamente a los gastos del hogar. Estrada aseguró que, limitándose únicamente a esa parte, invierte alrededor de 15 millones de pesos mensuales.

Esta cifra no contempla gastos personales como ropa, accesorios u otros gustos, lo que deja ver el alto costo que implica mantener su estilo de vida incluso en lo más básico.

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La confesión generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros, quienes también se animaron a compartir sus propios números. Tebi reveló que sus gastos mensuales rondan los 7 millones de pesos, una cifra considerablemente menor, pero que igualmente refleja un nivel de vida cómodo.

Por su parte, Juanda Caribe fue uno de los más impactantes al asegurar que necesita cerca de 30 millones de pesos al mes, posicionándose como uno de los que más dinero requiere para sostener su rutina.

En contraste, Mariana explicó que sus gastos básicos alcanzan aproximadamente los 5 millones de pesos mensuales, dejando claro que su enfoque está más ligado a cubrir necesidades esenciales que a mantener lujos o excesos.

La revelación de Alejandro Estrada no solo despertó sorpresa por la cifra, sino también por la claridad con la que expuso sus finanzas. En un formato donde las emociones, estrategias y conflictos suelen robarse el protagonismo, estos momentos más íntimos y reales logran conectar de otra manera con el público.