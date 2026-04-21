Karina García, de regreso en ‘La casa de los famosos’: esta es la misión que estará cumpliendo

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se encuentra en su etapa decisiva, pues en pocas semanas se conocerá el nombre del ganador. En medio de las dinámicas del programa, algunos exparticipantes de ediciones anteriores han tenido la oportunidad de regresar al set y compartir con las celebridades que continúan en competencia.

A través de las redes sociales del programa de telerrealidad, se dio a conocer hace pocas horas que Karina García, una de las personalidades más polémicas de 2025, regresará a este espacio para cumplir una importante función.

Se destapa fuerte discusión entre Karina García y ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’; hubo gritos

“La jueza llegará a la casa para quedarse, al menos por un día”, son algunas de las palabras que se leen en Instagram, las cuales fueron compartidas con una fotografía de Karina García.

Esta actividad tiene como finalidad que los participantes expongan las situaciones negativas que han tenido que enfrentar, contando frente a las cámaras sus sentimientos y los pensamientos que generan fuertes inconvenientes en medio del encierro y la exposición pública.

Karina García volverá con sorpresas a 'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN

Adicionalmente, tendrá la oportunidad de permanecer algunos días dentro de la casa y ser parte de la convivencia, proponiendo dinámicas de integración para mejorar los conflictos que se han generado a lo largo de las semanas.

A través de la publicación, la propia Karina García expresó su emoción por regresar al set y reencontrarse con el público colombiano e internacional.

Karina García destapó la razón por la que terminó su amistad con Karola; hay un hombre de por medio

“Qué rico volver a mi casa, ya se me perdió la cuenta de las veces que he entrado. Nos vemos pronto, bebés”, escribió.

Por otro lado, los televidentes y amantes de la producción de telerrealidad manifestaron sus opiniones con respecto a su llegada.

“Quedó claro quién es la reina de la casa. Entró y sale cuando quiera”; “Sí, por fin voy a volver a ver la casa con ganas”; “Volvió a su casa”; “La mejor de todas las temporadas”; “La reina de la segunda temporada ahora está en la tercera”; “Omg, amamos”; “Karina de nuevo en las pantallas, es la mejor noticia” y “Mariana no va a soportar”, son algunas de las palabras que se leen.