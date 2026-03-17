Se destapa fuerte discusión entre Karina García y ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’; hubo gritos

Desde hace varias semanas, Karina García se incorporó al elenco oficial de Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos, un espacio en el que Roberto Velásquez y Néstor Parra generan conversación sobre los mejores momentos del reality del Canal RCN.

Su llegada a la cabina ha sido aplaudida por miles de personas que se conectan con el contenido, pues a través de los micrófonos divierte a la audiencia y comparte detalles sobre sus experiencias y su vida personal.

Así fue la discusión entre Karina García y 'El Jefe'. Foto: Canal RCN

Recientemente, la participante de la segunda temporada del programa de telerrealidad, y ganadora de La mansión de Luinny, se sinceró sobre una fuerte discusión que tuvo con ‘El jefe’, luego de no sentirse cómoda con una peluca que le fue entregada en su momento.

“Si ustedes se dan cuenta o si recuerdan yo era una de las que más se producía en la casa, siempre me encantaba estar mamacita, estar lista desde temprano para bailar los sábados, porque los sábados eran mis días favoritos, entonces me hicieron poner una peluca que no me gustaba”, dijo.

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Pese a que afirmó que los miembros de vestuario y producción se preocupaban por su comodidad con los accesorios que le proporcionaban, hubo una ocasión en la que todo se salió de control.

“Allá siempre, la verdad, me ayudaron demasiado, cuando algo no me servía me lo cambiaban, pero ese día estaba hormonal, me iba a llegar la regla o creo que la tenía y esa peluca, mi reina, estaba horrible, o sea yo me sentía horrible, entonces me fui (...) ‘El jefe’ me pegó una vaciada. Yo lloré, yo pataleé”, confesó.

Para completar la historia, Roberto habló del inesperado comportamiento que tuvo Karina, el cual no quedó registrado en cámaras, ya que habría ocurrido dentro del confesionario, el espacio de preparación de las estrellas.

“Cuando salió y tiró la peluca al piso, en ese momento hasta su propia compañera, que en ese momento era la más cercana, se le fueron de una y le dijeron :’oiga, oiga no se meta con el camello de la gente de producción ¿por qué está tirando así la peluca?’, le dijeron ambas.

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Por otro lado, indicó que la persona encargada de maquillaje estuvo trabajando en la peluca durante alrededor de tres horas, por lo que la reacción de Karina le generó frustración.

“Yo le dije a ‘El Jefe’: ‘por favor, se lo suplico, me faltó arrodillarme, cámbiame esa peluca, me veo super fea’”, dijo Karina para calmar la situación.