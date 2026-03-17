Gente

Se destapa fuerte discusión entre Karina García y ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’; hubo gritos

La exparticipante del ‘reality’ del Canal RCN dio detalles de lo ocurrido.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

17 de marzo de 2026, 5:45 p. m.
Karina García se defendió en medio del programa 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos'.
Karina García se defendió en medio del programa 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos'. Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, Karina García se incorporó al elenco oficial de Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos, un espacio en el que Roberto Velásquez y Néstor Parra generan conversación sobre los mejores momentos del reality del Canal RCN.

Su llegada a la cabina ha sido aplaudida por miles de personas que se conectan con el contenido, pues a través de los micrófonos divierte a la audiencia y comparte detalles sobre sus experiencias y su vida personal.

Karina García se sinceró y reveló todas las cirugías que se ha hecho.
Así fue la discusión entre Karina García y 'El Jefe'. Foto: Canal RCN

Recientemente, la participante de la segunda temporada del programa de telerrealidad, y ganadora de La mansión de Luinny, se sinceró sobre una fuerte discusión que tuvo con ‘El jefe’, luego de no sentirse cómoda con una peluca que le fue entregada en su momento.

“Si ustedes se dan cuenta o si recuerdan yo era una de las que más se producía en la casa, siempre me encantaba estar mamacita, estar lista desde temprano para bailar los sábados, porque los sábados eran mis días favoritos, entonces me hicieron poner una peluca que no me gustaba”, dijo.

Gente

Natalia París confiesa por quién votará en las elecciones presidenciales 2026: “Te lo aseguro que lo hace”

Gente

Stephanie Cayo rompe el silencio por su romance con Alejandro Sanz; ex del cantante reaparece, luego de que se revelara el amorío

Gente

‘La última peda tour’ de Grupo Firme arranca y pretende conquistar varios países; Colombia, en la lista

Gente

Murió famoso locutor colombiano a los 95 años; trabajó en Caracol y RCN

Gente

Juancho de la Espriella fue hospitalizado de urgencias en Bogotá: este es su estado de salud actual

Gente

Hija de Jhon Alex Castaño creyó que su papá había muerto con Yeison Jiménez en el accidente; habló de ese día: “Me asusté mucho”

Gente

Marilyn Patiño reveló candidato que apoya en elecciones presidenciales 2026: “No necesita llamarme”

Gente

“A veces no quiero ser mamá”: Marilyn Patiño se sinceró y habló de lo “mala madre” que se siente a veces con sus hijos

Gente

Así fue la llegada de Altafulla a ‘La casa de los famosos 3′; se reveló su dura misión

Gente

¿Le faltó pelear más? Beba expuso las razones por las que cree que fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

Así fue la llegada de Altafulla a ‘La casa de los famosos 3′; se reveló su dura misión

Pese a que afirmó que los miembros de vestuario y producción se preocupaban por su comodidad con los accesorios que le proporcionaban, hubo una ocasión en la que todo se salió de control.

“Allá siempre, la verdad, me ayudaron demasiado, cuando algo no me servía me lo cambiaban, pero ese día estaba hormonal, me iba a llegar la regla o creo que la tenía y esa peluca, mi reina, estaba horrible, o sea yo me sentía horrible, entonces me fui (...) ‘El jefe’ me pegó una vaciada. Yo lloré, yo pataleé”, confesó.

@alec1888

Yo era una de las que más me producía en la casa. #creatorsearchinsights #karinagarciaoficiall #lacasadelosfamosos #lacasadelosfamososcol #lacasadelosfamososcolombia

♬ sonido original - Alec Alber cardevilla

Para completar la historia, Roberto habló del inesperado comportamiento que tuvo Karina, el cual no quedó registrado en cámaras, ya que habría ocurrido dentro del confesionario, el espacio de preparación de las estrellas.

“Cuando salió y tiró la peluca al piso, en ese momento hasta su propia compañera, que en ese momento era la más cercana, se le fueron de una y le dijeron :’oiga, oiga no se meta con el camello de la gente de producción ¿por qué está tirando así la peluca?’, le dijeron ambas.

La viral reacción de Mariana Zapata al beso de Marilyn Patiño y Renzo en ‘La casa de los famosos’

Por otro lado, indicó que la persona encargada de maquillaje estuvo trabajando en la peluca durante alrededor de tres horas, por lo que la reacción de Karina le generó frustración.

“Yo le dije a ‘El Jefe’: ‘por favor, se lo suplico, me faltó arrodillarme, cámbiame esa peluca, me veo super fea’”, dijo Karina para calmar la situación.